川普強硬表態：為牧師自由絕不向土耳其做任何讓步

為了被關押的美國牧師獲釋，美國總統川普對土耳其軟硬兼施，但是依然不奏效。上周六，土耳其伊茲密爾的法院拒絕釋放美國牧師 Andrew Brunson。

川普表示，在釋放美國牧師的問題上，他不會向土耳其作出任何讓步。

川普周一發表講話時，再次重申他對土耳其的失望。因為在美國的斡旋下，以色列釋放土耳其公民 Ebru Ozkan，但土耳其政府並未採取對等行動，釋放這名美國牧師。Ebru Ozkan 是一名土耳其公民，在以色列被指控煽動抵抗運動組織哈馬斯而被關押。

川普說，埃爾多安違反了上個月在北約峰會上達成的協議。

「我為了埃爾多安，讓那個人（指 Ebru Ozkan）獲釋了」。川普在路透社的採訪時表示，希望埃爾多安也放這名美國牧師離開土耳其。

川普還表示，雖然他與埃爾多安「直到現在」關係還不錯，但美土關係不再是美國單方面付出了。

這一引爆美土北約盟友之間的外交衝突的事件，已經對土耳其金融市場造成重大衝擊，目前看來依舊沒有轉圜的餘地。

此前，川普以雷霆手段強力施壓，要求土耳其釋放美國牧師 Andrew Brunson，批准制裁土耳其官員並提高對土耳其的鋼鋁關稅。而埃爾多安爭鋒相對，對美國商品採取報復性關稅措施。和德國總理默克爾立場不同，川普在接受路透社採訪時表示，他並不擔心本月初對土耳其徵收更高的鋼鐵和鋁關稅，會拖累歐洲經濟。

上周四，美國財政部長姆努欽表示，如果土耳其不迅速釋放牧師，美國準備施加更多制裁。英國《金融時報》上周五報導，土耳其貿易部長稱，任何來自美國的額外關稅，土耳其都將執行對等報復。

上周五，標普全球評級和穆迪下調土耳其評級。

周一（20 日），新華社報導稱，美國駐土耳其大使館 20 日凌晨遭不明身份人員槍擊，沒有造成人員傷亡。一輛白色汽車駛過美國大使館時，槍手從車內開槍，使館安保崗亭窗戶被擊碎，未造成人員傷亡。當時在執勤的警察表示聽到 4 至 5 聲槍聲。

儘管美土外交衝突仍在升級，但由於土耳其金融市場從今天至周五都將因假期休市，土耳其里拉或許能得到些許喘息的機會。上周土耳其里拉兌美元連漲三日，一度重回「5 時代」。上周五又開啟新一輪跌勢，至今已連續三天下跌。