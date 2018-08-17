中美貿易談判8月22-23日舉行 川普向中國放話拿出更好條件來

中美貿易談判日期確定在 8 月 22 日和 23 日於美國會談，美國總統川普表示，目前正與中國談判，但對方尚未提出可被美方接受的協議，要求中方拿出更好條件。

外電報導，川普週四在白宮內閣會議上指出，目前正和中國交涉中，強調對方非常積極想談判，但還未提供美方可接受的協議內容，強調美國在獲得公平協議之前不會和對方做任何交易。

對中國立場向來強硬的白宮經濟首席顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 表示，中國派代表團訪美是件好事，對接下來的談判抱持樂觀態度，更直指當前中國的經濟與貨幣都在下滑。

庫德洛更呼籲中國政府不要低川普繼續這場貿易戰的韌性與意願，說甚麼都要消除關稅與非關稅壁壘與配額，好阻止對方持續竊取美國的知識產權，喊停過去知識產權被迫轉移的行為。

中國商務部副部長王受文將在 8 月 22 日至 23 日率團訪美，與美國財政部副部長馬爾帕斯率領的團隊進行談判。中國銀行北京國際金融研究所分析師 Gai Xinzhe 分析，王受文此行是為 (高層) 貿易談判 (鋪路)，雙方官員將會討價還價，看看有沒有機會舉行更高級別的會談。

美國中國商務理事會駐北京中國業務副總裁 Jacob Parker 指出，中國必須提出一連串措施，包括削減雙邊貿易順差，降低進口關稅，提供更好的知識產權保護並停止強制技術轉讓的條件。

這回銜命赴美的中方代表王受文，現年 52 歲的他，說著一口流利的英文，自 2015 年起接任商務部副部長一職，先前曾抨擊美方做法是「貿易欺凌」，這回身負的任務並不輕鬆。

IHS Markit 駐新加坡的亞太首席經濟學家 Rajiv Biswas 指出，目前中美之間存在巨大鴻溝，王受文得面臨一場相當艱難的談判。更指出：「雖然美中恢復貿易談判是好消息，但達成貿易協議的過程可能持續很久。加上額外關稅將陸續啟動，貿易戰可能會進一步升級。」

這回雙方貿易談判正逢下一波關稅戰開啟前夕，美國將在 8 月 23 日起對 160 億美元的中國商品加徵 25% 關稅，中國方面也宣布將對等額美國商品加徵關稅。至於另一輪美國威脅再對 2000 億美元商品加徵關稅，計畫從 8 月 20 日起舉行為期四天的聽證會，預計會再在 9 月 6 日公眾意見徵詢期結束後生效，對此中國則威脅將對 600 億美元商品加徵關稅進行報復。

目前貿易戰的衝擊尚未產生巨大影響 (圖自彭博)

中國股市今 (17) 日表現還穩定，開盤後小幅走高，上証指數在 2700 點上方小幅波動，至截稿為止報 2708.01 點，漲幅 0.1%。