中美貿易僵局終有進展 陸商務部副部長8月下旬赴美磋商

中美貿易僵持終於有進展，中國商務部在今 (16) 日宣布，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文將在 8 月下旬率團訪美，和美方就經貿問題進行磋商。

中國商務部指出，王受文此行將與美國財政部副部長馬爾帕斯率領的美方代表團進行談判。並重申：「反對單邊主義和貿易保護主義做法，不接受任何單邊貿易限制措施。」要求在對等、平等、誠信的基礎上展開對話。

先前中美已經進行三輪磋商，不過 6 月的談判後，雙方對話陷入停滯。目前美國揚言對美國價值 2500 億美元的商品課徵關稅，最新進度將在 8 月 23 日對價值 160 億美元的中國商品加徵 25% 的關稅，中國也在隨後宣布跟進同金額的報復。

外媒報導，川普這次貿易戰打的中國官員措手不及。中國社會科學院的知名經濟學家余永定指出，在 7 月 6 日美國正式祭出第一輪 340 億美元徵稅前，除了中國政府的談判人員外，很少有人認真考慮過這種可能性。

華盛頓戰略與國際研究中心學者 Scott Kennedy 更透露，今年稍早他與中國官員們的每次談話，都可以明顯稿受到中方官員對北京方面可避免貿易戰充滿信心。這些人並不認為川普會祭出如此強硬的手段，因此貿易戰爆發後，的確讓中國商界與官方「措手不及」，忙著尋找方向，調整路線。

先前外媒報導，若兩國緊張情勢再度升溫，川普可能再度重拾中國操縱貨幣的論調，預計可能在今年 10 月美國財政部發布半年報時引爆。不過，今日早盤不論離岸與在岸人民幣通通由貶轉升，主要受中美貿易談判恢復激勵，不過目前距離 7 的心理關卡僅有一步之遙。

上証指數今日走勢 (圖自新浪財經)

至於上午中國股市開盤三大指數通通走跌，等商務部消息公布後，三大指數全數由黑翻紅，但過不久上証指數隨後下探，目前在平盤上下震盪。