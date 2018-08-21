鮑爾的利率政策 川普終於開駡

川普總統對聯準會 (Fed) 的抨擊，週末轉成了對 Fed 主席鮑爾的人身攻擊。

做為一位募款人，川普說他希望鮑爾是一位廉價資金的 Fed 主席，可嘆他却屢次升息。

華爾街日報報導，在募款會上，川普還懷疑升息的必要性。

在川普談話的報導公布後，美元走低，美國股市則擴大漲幅。

川普說，顧問告訴他，鮑爾喜歡廉價資金，但他却很快開始升息。

Fed 今年已二度升息，預期今年將再升息二次，2019 年還預定升息三次。

Fed 擔憂物價上漲，美國 7 月核心通貨膨脹年率已上升至 2.4%，創 2008 年 9 月以來高點。

對 Fed 政策感到擔憂，絕非僅川普一人。美國債券殖利率曲線創下 11 年最平坦程度，亦即 2 年期債券殖利率與 10 年期債券殖利率之間的差距創下 11 年最小。一旦短期利率高於長期利率，即所謂殖利率曲線反轉，往往是經濟衰退的前兆。

Dartmouth 學院經濟學教授 David Blanchflower 週一說，央行的緩慢升息，犯下了重大錯誤。

他說 Fed 誤以為勞工市場吃緊。就是這類錯誤讓經濟復甦結束。

鮑爾於 7 月被問到來自白宮的公開批評。

他說：「我並不關心這些批評。我們執行政策，有一個長期傳統，就是不受任何政治擔憂影響。」