港股融資持續上升引擔憂 香港證監會希望降槓桿

據證券時報從香港證監會獲悉，香港證監會就處置證券保證金融資風險展開為期兩個月的咨詢，主要建議包括：規定證券保證金融資經紀行須設立審慎的監控程序;避免槓桿率過高及證券抵押品和保證金客戶過於集中;經紀行亦須製定及執行有關追繳保證金通知的具體政策，併至少每月進行一次壓力測試;就適用於可接納為抵押品的證券的扣減率提供更清晰的指引。

香港證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀表示，過去十年保證金貸款總額急速增長，加上貸款抵押品的質量下降，情況令人非常憂慮。指引旨在將保證金借貸的風險管理手法標準化，併提高保證金經紀行抵禦股市波動的能力。

與此同時，香港證監會還發佈了一份《關於證券保證金融資活動的檢視報告》。報告稱，持牌法團在2006年12月31日至2017年12月31日期間(檢視期間)内進行的證券保證金融資活動出現大幅增長，保證金貸款總額在期内增加了9倍，於2017年12月31日達到了2060億元，相比之下，香港證券市場的總市值在同期隻增加了1.5倍。

此外，香港證監會在監察經紀行的過程中，註意到部分證券保證金融資經紀行沒有審慎地管理其證券保證金融資業務，在近期的一些情況中，證監會發現有些經紀行的速動資金狀況因其集中持有的證券抵押品價格暴跌或暫停買賣而嚴重惡化。

數據顯示，與2006年相比，有90家證券保證金融資經紀行在《財政資源規則》下的保證金貸款短期欠款總額相對於其股東資金的比例有所上升，而超過80家證券保證金融資經紀行的證券融資抵押品比率下跌，此外，保證金貸款短期欠款總額相對於經紀行保證金貸款總額的比率於檢視期間亦由11%上升至16%，此種趨勢顯示保證金貸款質量下降，及經紀行股東資金中面臨風險的比例增加。

截至2017年12月31日，證券保證金融資經紀行的前20位的保證金貸款(主要保證金貸款)而言，約30%的貸款總額是以單一證券抵押品作擔保，近乎2006年水平的3倍，近80%的證券保證金融資經紀行的主要保證金貸款有至少一筆貸款是以單一證券抵押品作擔保。

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