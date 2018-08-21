紐約匯市 - 除土耳其動蕩外 市場看好美中談判 各大金融商品漲

由於市場看好近期的美中貿易談判，全球金融市場週一 (20 日) 出現上漲的趨勢，同時，能源與大宗商品也因預期的貿易喜事而小漲。另外，土耳其的里拉因該國信用評級下調及美國駐安卡拉大使館外開槍等因素而再度下挫。

華爾街及廣泛的歐洲與亞洲，提升了摩根士丹利的 MSCI 國際全球指數，該指數追踪 47 個國家的股票，並收復了上週的損失，但沒有收回前一週土耳其貨幣開始下跌的跌幅。

美元指數因美國總統川普向捐贈者透露，對美聯準會 Fed Reserve 不斷升息感到不滿而下跌 0.29%。

川普在接受《路透社》採訪時表示，他對聯準會主席鮑威爾 Jerome Powell 提高利率感到「不高興」，同時也指責中國和歐洲對於他們各自的貨幣操控。美元在尾盤進一步下挫，但 S&P 500 指數從盤中走高。

去年提名鮑威爾取代前聯準會主席葉倫的川普在採訪中提到，認為美國央行應該更加寬容。「我對他提高利率感到不滿，不，我並不高興」。在華爾街盤後發布的採訪中川普表示，他不會對美國與中國的談判懷抱太多希望。

美國和中國政府的中級官員將於本週在華盛頓舉行會議，討論貿易問題。目前尚不清楚會議是否將影響關稅，但市場似乎樂見其成。

在川普政府試圖向北京施加壓力下，並要求中國對貿易和經濟政策進行全面改革，華盛頓將於週一開啟為期 6 天的公開聽證會，討論對中國實施 25% 關稅。

騰訊控股有限公司是香港恆生指數中漲幅最大的股票，上漲 4.1%，為 MSCI 國際全球股票指數的最大貢獻者，給予了 0.53% 的漲幅。

土耳其里拉兌美元匯率下挫 3.2% 至盤中低點的 6.2，最後收回部份損失跌至 6.0851 作收。到目前為止，里拉的 8 月份成績兌美元仍然下跌了 24.6%。

土耳其主權美元債券週一全線下挫，土耳其債券投保成本上升。上週五，穆迪和 S＆P Global 下調了土耳其主權信用評級。

在美國駐安卡拉大使館有開槍射擊案件，加劇了美國和土耳其之間的緊張關係，土耳其對一名美國牧師的拘留問題也引發了爭議。

亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克 Raphael Bostic 週一表示，美國國債收益率曲線倒掛的前景下，同時也是被市場廣泛視為經濟蕭條的信號，將促使他對進一步的升息持有反對意見。「我向你保證，我不會投票支持任何倒掛的曲線，市場將會做市場所做的事情，我們必須注意並做出反應」。

Bostic 今年擁有聯準會利率定制會 FOMC 的投票權，但也強調 2018 年他支持 3 次升息，而意思是 9 月份的升息他應該會投「支持」票。

目前市場的 9 月份升息幾率預測為 90%，而 12 月升息幾率為 60%。

歐元兌美元匯率上漲 0.34% 至 1.1476 美元，日圓匯率上漲 0.33% 至 1 美元兌 110.15。

基準美國 10 年期國債價格上漲 14/32，推動報酬率下滑跌至 2.8208%，為 6 週低點。

12 月交割的美國黃金期貨結算價上漲 10.40 美元至每盎司 1194.60 美元。

泛歐 FTSEurofirst 300 指數上漲 0.57%，摩根士丹利 MSCI 國際新興市場指數上漲 1.18%。S&P 500 指數能源區塊上漲 0.66%，材料區塊上漲 0.71%。

道瓊指數上漲 89.37 點，或 0.35%，至 25758.69 點。

S&P 500 指數上漲 6.92 點，或 0.24%，至 2857.05 點。

納斯達克 Nasdaq 指數上漲 4.68 點，或 0.06%，以 7821.01 點作收。

這週展望

美聯準會週三 (22 日) 將公布 8 月政策會議紀要。投資者將密切關注利率前景。人們普遍預計美國央行將在 9 月份加息第 3 次，但一些分析師認為 12 月份不一定會再次升息。

聯準會主席鮑威爾 Powell 預訂於週五 (24 日) 在美國懷俄明州傑克遜霍爾舉行的年度經濟研討會上發表言論。