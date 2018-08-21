川普再批聯準會不該升息 美元隨即下挫 美元指數跌破96關卡

美國總統川普發聲，表示他不同意聯準會升息的決定，聯準會該做些「對國家有利的事」，造成美元跌至今日低點，並持續走弱。

在聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 即將於央行年會演說前 4 天， 川普接受《路透》採訪，再次批評聯準會政策。在消息報導之後，美元指數下滑至 95.78 的低點，跌幅達 0.6%。美國國債殖利率也來到低點，10 年期國債殖利率報 2.82%。

黃金則趁勢反彈，連兩日上漲，重返每盎司 1190 美元上方，漲幅 0.5%。

Brown Brothers Harriman 外匯主管 Marc Chandler 表示，川普的言論可能改變不了聯準會的政策，但足以打擊美元。這是總統在霸凌 Fed，也觸及市場的紅線—聯準會的獨立性。

川普先前已多次提及，他不喜歡強勢美元，因為它會損害美國的出口。在採訪中，川普也再次批評中國及歐盟，刻意壓低人民幣及歐元的匯率。

川普過去曾說，他不會告訴聯準會該做什麼。不過他說，他應該得到聯準會的一些幫助，並說他對鮑爾並不滿意。

BNP Paribas 北美外匯策略主管 Daniel Katzive 表示，市場原先看多美元，不過如今美中準備貿易談判，日本、歐洲央行官員也將赴美開會，而川普提出這樣的看法，將讓美元多頭承受壓力。

歐元兌美元匯率上揚 0.34%，至高點 1 歐元兌 1.148 美元。

Wells Fargo 利率策略主管 Michael Schumacher 認為，鮑爾的政策不會受到川普的影響。Schumacher 說，川普不是第一個抱怨聯準會的總統，但市場過於重視他的評論，實際上他對聯準會的影響有限。