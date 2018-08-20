美國發動經濟戰打趴里拉 土耳其總統：他們錯了

土耳其總統艾爾段 (Tayyip Erdogan) 今 (20) 日表示，某些人藉由發動經濟戰，讓里拉陷入匯率危機，欲使土耳其屈服，但「這些人很快就會發現，他們錯了。」

艾爾段並未直接點名發動經濟戰的國家，但他上週曾言，美國總統川普「對全世界發動經濟戰」，其政治陰謀，導致里拉重貶，但「(里拉) 很快就會回升至合理水平」。

台北時間週一 (20 日) 下午 5 點 29 分，Investing.com 數據顯示，美元兌土耳其里拉上揚 1.63%，至 6.1157。

美元兌土耳其里拉上揚 1.63%。(圖：翻攝自 Investing.com)

艾爾段稱，對土耳其發動經濟攻擊的目的，是要讓土國人民屈服，但那些試圖重創里拉匯率的人，「很快就會發現，他們錯了。」

美國對土耳其的制裁，肇因於土國指控 1 名美國牧師 Andrew Brunson，暗助土耳其反對派，發動軍事政變，並將其監禁近 2 年；川普上台迄今，已多次要求釋放該名牧師，但皆被艾爾段拒絕。

美國自 8 月起，對 2 名土耳其官員，實施經濟制裁，並就土國進口商品免稅措施，進行重審，導致里拉崩跌。

美國總統川普 8 月 10 日宣布，擬將土耳其的鋼鋁關稅加倍，消息一出，里拉應聲暴跌；土國隨後祭出反制措施，揚言提高汽車、酒精飲料、菸草及化妝品等美國進口商品關稅。

為使里拉回穩，土耳其央行將所有里拉債務準備金率，下調 250 個基點；3 年內到期的銀行外匯債務準備金率，下調 400 個基點，預計可釋出約 100 億里拉 (約 60 億美元) 的流動性。

上述策略使里拉暫時回穩，連升 3 天，一度上漲 2% 至 5.8286 兌 1 美元；不過，美國財政部長梅努欽上週警告，若土國拒絕釋放遭非法拘留的美國牧師，美方將祭出更多制裁，導致里拉兌美元再度走貶。