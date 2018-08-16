川普棒打土耳其 分析師：助美元短期續強

美國總統川普上週宣布，擬將土耳其的鋼鋁關稅加倍，消息一出，里拉應聲暴跌，避險需求帶動美元走揚；分析師認為，川普的貿易政策，有助美元短期續強。

美國對土耳其的制裁，肇因於土耳其指控 1 名美國牧師 Andrew Brunson，暗助土耳其反對派，發動軍事政變，並將其監禁近 2 年；川普上台迄今，已多次要求釋放該名牧師，但皆被土國總統艾爾段 (Tayyip Erdogan) 拒絕。

美國自 8 月起，對 2 名土耳其官員，實施經濟制裁，並就土國進口商品免稅措施，進行重審，導致里拉崩跌。

川普上週下令，擬將土耳其進口鋼鐵、鋁材關稅，提升 1 倍，里拉兌美元跌勢因此加劇。

投資人憂心，里拉崩跌恐引發新興市場金融危機，避險需求帶動美元走強，本週美元指數 (DXY) 一度升至 13 個月新高。

根據路透社報導，宏利資產管理 (Manulife Asset Management) 分析師 Charles Tomes 表示，「他 (川普) 的行為，擴大了避險需求，有助美元在短期內續強。」

Bruderman Brothers 首席市場策略師 Oliver Pursche 指出，美元將因貨幣政策分歧而走強，「聯準會 (Fed)9 月升息機率頗高，12 月亦可能再次升息，他國央行則維持現狀。」

台北時間週四 (16 日) 下午 4 點 58 分，CNBC 數據顯示，美元指數下跌 0.2%，至 96.50。