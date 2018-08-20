【蔡志雄專欄】房東未來將面臨新挑戰，做好準備了嗎？

台灣地狹人稠，尤其在人口大量集中的雙北市更是如此，畢竟台北是政治跟經濟中心，創造了許許多多的就業機會。正因為人口集中讓房價高漲，買房不易又造就強烈之租屋需求，於是，出現了一些奇特的亂象，報章媒體上不光有房東將陽台出租，甚至還有捷運附近出租二坪的房子居然連廁所都沒有，租屋市場上似乎只有租不掉的價格，沒有租不出去的房子，甚至可以說，再怎麼糟糕的房子也有人租！

既然租屋需求如此強烈，不諱言有許多房東將追求投報率作為唯一追求的目標，像過去最風行的便是頂樓加蓋的產品，房價取得成本較低，卻可以收到跟合法樓層差不多的租金，而且為了追求更高的投報率，創造更多的房間數，導致空間狹小衍生危險，雙北市都發生過頂樓火災導致房客傷亡事件，政府也因此增加查緝頂加出租違建之力道，一時之間，頂加從當紅炸子雞跌落雲端，變成燙手山芋，大量出現在待售物件裡。

租屋市場的轉變還不僅止於此，房東想要長久安穩收租，一定要密切注意二大變化：

一、社會住宅推出：

各縣市政府近年來陸續推動社會住宅，因為政府擁有豐沛資源，且不乏創意巧思之規劃，每每造成一屋難求，中籤率極低。以台北市健康公宅為例，推動公共住宅青年創新回饋計畫，徵求明確可行之企劃，有 33 戶優先入住名額，社區當中有人教手作，有人分享咖啡心得、共同煮食，不但有律師提供法律諮詢，還有藥師分享用藥安全，讓住宅不只是居住功能，還多了很多人情味。

雖然社會住宅目前佔全國住宅總量比例仍低，但現階段仍有許多案件正在推動，其中不乏鄰近捷運站，交通地點便利，且房間數均不低。雖然短期間內社會住宅難以遍地開花，但房東如果仍舊抱持傳統觀念，只是追求投報率卻忽略出租物件之品質，一旦周遭出現以政府強力資源為後盾之社會住宅，恐怕將面臨極大之衝擊。

二、大型房東出現：

今年六月二十七日租賃專法實施，此乃政府有意扶持發展台灣租賃住宅產業而訂立之法律，現階段租屋市場雖然仍以個人房東為主，但隨著法令推動與房客對於居住安全意識之提升，可以預期將來包租代管業者管理之租屋數量應該會逐年增加，一旦有了規模經濟降低經營成本，相對個人房東更有競爭優勢，又會促成個人房東加入，更進一步擴大規模，租屋市場顯然有往大型化發展之趨勢。

租賃專法特別規定包租代管業者必須以公司型態經營，既是公司就必須注重商譽，為了招牌勢必要審慎挑選，房東為了投報率卻犧牲居住品質之物件，就如同一顆老鼠屎壞了一鍋粥，包租代管業者恐怕只能避而遠之了！

因此，在社會住宅陸續增加與未來租屋將往大型化趨勢發展下，爛房子也有人租的現象會慢慢消失，未來，高品質的租屋物件，才是房東長久安穩收租的好選擇啊！