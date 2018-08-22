〈鉅亨主筆室〉縮表後Fed、美元、金、油何去從？

壹、前言

(圖一：黃金現貨價格日曲線圖，鉅亨網期貨)

國際金價從 2018 年 3 月以來，至今出現一路緩慢下跌走勢；雖然台灣金飾店或是銀樓，它的報價方式與國際行情未盡完全一致，但業者認為目前交易相對冷淡。如果拿金價與原油價格對應相比，影響金價因素比較單純。如將它視為奢侈品，則是有著炫耀的效用；因為價格長期高貴、才會吸引消費或投資。而若以貨幣供給，如果只以黃金當成本國貨幣發行準備；則金價的高貴將能夠讓該國央行，發行更多的本國貨幣；以此刺激經濟 GDP 成長率、不至發生惡性通膨。以商品市場而言，如果該商品期貨、與現貨價格出現正價差，且正價差保持穩定、或呈現擴大趨勢；則可判定該種商品可能成為保值標的。所謂「保值」是指持有的期間越久，它的正價差越大；金價是在 2011 年 8 月出現天價 1,912.42 美元。經過整兩年高檔震盪後，由 2012 年 9 月 1,773.99 美元 / 盎司突然驟跌，之後一年內似乎一路沒停過、跌到 2013 年 6 月，跌破 1,400 美元 / 盎司才止歇。從此之後呈現 1,060.20 美元 / 盎司，到 1,396.10 美元 / 盎司大幅盤整格局。

貳、探詢尾部風險可獲取價格變動特徵！

金價的大盤整格局迄今多年，多空會跟隨大環境變遷分出勝負，不是向上升、就是往下墜。要判斷到底將往何方？瞭解金價特徵是非常重要。黃金每盎司計價標準是美元，而在過去只以美元為準備貨幣時，金價官定價格只有 35 美元 / 盎司；但自 1944 年到 1970 年間，美元在全球貨幣供給大幅擴張宛如脫韁野馬，誰也沒法管住它。直到 IMF 將準備貨幣範圍擴增種類後；1972 年之後黃金漸漸成為單純奢侈商品，價格慢慢走入豪放行列；消費者越是有錢越愛買黃金與古董。美元的貨幣供給量是由 Fed 貨幣政策，與實體經濟所決定。以統計學迴歸分析與國際金融實務驗證，金價受到寬鬆貨幣資金推升效果最為顯著。金價對通膨與經濟成長預期指標效果，遠優於對地緣政治風險預期。如果將金價「期間報酬率」(Period Return Rate)，當成多元「迴歸分析」模型的「應變數」Dependent Variable，而將 GDP 成長性的通膨保值當成第一個「自變數」(Independent Variable)；將地緣政治風險視為第二個「自變數」，將 FOMC 的指標利率視為第三個「自變數」。則第一個自變數對金價影響可能在 70% 以上，第二個自變數對金價影響程度可能只佔 20%，利率部份則或由債券殖利率等代表約為 10%。第一與第三個因素多與貨幣政策、企業資本支出有關；而第三個自變數則可用公債殖利率替代表達。要在缺乏計量經濟學模型之下，探究自變數與應變數之間關係，替代的方法就是，檢視長期至少 10 年的月資料樣本，該數據所呈現的資料敘述統計量的極端現象。

一、極低的金價 1,060.20 美元 / 盎司，就是發生在 Fed 終止 QE 之後次月 2015 年 12 月。金價對美元貨幣供給量預期效果，是最具有領先量化指標。金價由多轉空速度，遠比所有金融商品與有價證券對貨幣供給先行與敏感。2011 年 8 月是第三次，也是最後一次 QE 宣告後；Fed 確定的宣告，馬上使金價迅速衝到最高峰；之後就開始展開利多即將出盡的停滯。二、而在 2013 年 5 月 Fed 明確宣示 QE 的確要退場之際，金價已經跌到 1,234.8 美元 / 盎司。而在此之後 Fed 的貨幣政策，由攻擊與中性態勢、轉為明確守勢與緊縮；在終止 QE 與升息、乃至於宣告收縮資產負債表時，金價已出現大幅盤整格局。在升息之前它已經將價格，跌到最低價 1,040.54 美元 / 盎司；差一點破 1,000 美元 / 盎司。這個價格可能已將升息、收縮資產負債表、及 FOMC 的 Federal Fund Rate 要升高到 2.2% 水準，這些利空完全反應殆盡。三、以空頭的立場去看，如果金價要再向下跌破，第一個箱型底線 1,200 美元 / 盎司；那所需要的利空是，Fed 宣告將 Federal Fund Rate，目標調高到 3.25% 以上；這在一兩年之內是不可能的。因為 2018 年才達到 2.25%，2019 年最重要的是讓所有企業，適應 2.25% 以上的高利率環境，並且以收縮資產負債表強化升息循環。

(圖二：Fed 的資產負債表，鉅亨網引用自 Fed 網站)

叁、縮表之後的 Fed，貨幣政策何去何從？

收縮資產負債表將是針對過去 QE 期間，Fed 在美國金融市場購入的 2.5 兆美元國債、與 1.8 兆美元 MBS，進行「不再投資」行為。美國政府國債部份，Fed 將由每季 60 億美元開始、未來每一季升高 60 億美元方式，遞增到收縮上限 300 億美元。而在 MBS 部份則由 40 億美元為基礎，而每季增加 40 億美元、最後升高到 200 億美元為止。當時在 2017 年 6 月 Fed 會議討論時，現任主席鮑爾認為最後資產負債表應收縮到 2.5 兆美元以下。但考慮到資本出需求可能隨著景氣復甦而上揚，因此葉倫與柏南克多認為，這是無法達到的理想境界。即使面對收縮資產負債表利空宣告，也是未再跌破 1,040.54 美元 / 盎司。升息對利率具有從短期傳導到中期、長期同步效應；但收縮資產負債表卻是直接帶動短、中、長期利率上揚。但無論是升息或是收縮資產負債表，只是對短期 10 年期有效；目前尚未發揮「傳導效果」，對 30 年期美債殖利率是無效的。30 年期美債殖利率代表企業資本支出的資金需求，以目前此一指標檢視，美國短期訂單與出貨無虞，但長期產能擴張似乎力有未逮。2019 年後，當 Fed 的 Federal Fund Rate 達到 2.25% 以後，接下來的貨幣政策是暫時停止再度緊縮？還是轉為暫時寬鬆？在權衡與以利率、價格為指標運作與救援經濟成功後，一般多會回到中性的貨幣政策。而回歸正常貨幣政策並非停止權衡，而是以 Rule 方式讓貨幣供給配合經濟成長需求，也就是由攻勢轉為守勢。Fed 會恢復 Rule 的貨幣學派規則政策，所謂「規則」就是依照 GDP 預期成長率，放出「期間定量」貨幣供給。就是由價格 1994 年的 Tailor Rule 對利率目標的瞄準，轉為恢復對貨幣數量的管理。

(圖三：Fed 主席鮑爾宣告 2017 年底開始收縮資產負債表，AFP)

依照 2018 年 7 月 27 日，美國商務部所公告的經濟數據，2018 年第一季美國 GDP 成長率為 2.2%，而第二季 GDP 成長率高達 4.1%；這是以季為單位，6 年來美國最佳的經濟數據。巴菲特認為，過去 7 年以來，美國的 GDP 成長率多能達到 2% 以上，未來幾年的成長動能將更為強勁。但由循環性的逆向思維，這極有可能還是受 QE 的政策延遲影響效果；一般政策有三種落後，認知、執行與效果落後。小而開放經濟體對於外部經濟因素敏感，但執行效果至少也有半年時間落後。大而開放的經濟體，多是為了因應系統風險而大動干戈；因此在金融市場會出現預期與 Overshooting。在對實體經濟影響上會有至少一年的落實過程，因為生產流程的轉嫁過程長。

相對比較起來，股市空頭是在 2013 年 5 月接收到 Fed 暗示，QE 必將退場時才發生過一次大地震，這似乎比油價還慢；油價代表凱因斯「有效需求量化」指標，是比 PMI 或 ISM 更領先的指標。油價的反應則是在 2014 年 6 月，與歐洲央行 ECB 宣告負數存款準備率同時。2014 年 6 月至 2015 年預期升息階段，是貨幣政策收尾期間；股市在 2015 年 11 月後開始波段滑落。2016 年第一季與第三季的 G8 會議，開始為全球經濟找到另外一個藥方、就是財政政策；當時在中國杭州與成都 G8 會議中，歐美國家多指向財政政策。財政政策對於金融有價證券，價格效應預期最高峰是在 2018 年 1 月 29 日。道瓊工業指數是在 2018 年 1 月，對財政的利多預期到頂；而開始對貿易高關稅政策利空預期反應。以大空頭角度，從金價到油價約為三年，從油價到道瓊則為 3 年又 7 個月。如果是迷信，投資者或許可以計算到，每三年會有一種商品或有價證券價格跟進泡沫化。

肆、結論：金價與油價多將步入低吟、修生養性階段？

(圖四：北海布侖特原油價格日曲線圖，鉅亨網期貨)

美國季 GDP 的高度成長、或可維持一段時間，但若還想持續成長則主要來自於財政政策落實成果，或比此效應還要早的、持續復甦的有效需求增強效應。美國的幾手策略可否成功？即打貿易戰逼全球大企業前進美國投資，降富人稅刺激消費等等；前者有「秀場兌現成真」的危險，後者在「吉尼係數」升高情況下，真正效果可能有限。對於金融有價證券而言，因為「基數」大盤股價指數已快到登峰造極階段，因此對多頭邊際效果也相當有限。在 Fed 的 Rule 政策下，而 ECB 又將於 2019 年 6 月 14 日停止大寬鬆，未來一年美元指數強攻急漲機率不高。金價驟然跌破 1,040.54 美元 / 盎司機率也低，油價可能落入 70.52 美元 / 桶、與 50.96 美元 / 桶之間盤整。

(提醒：本文是為財金專業研究分享，非投資建議書；不為任何引用本文為行銷或投資損益背書。)