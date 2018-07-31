【蔡志雄專欄】想買房，可是錢不夠該怎麼辦？

租屋好還是買屋好？許多人對於這個問題各有自己的主張。的確，時代悄悄改變了生活的每個領域，以交通來說，過去騎自己的腳踏車，停車還要上鎖，現在出門只要帶張悠遊卡，嗶 一下就有 UBike 可以騎。這股風潮，還從兩輪升級到四輪，連汽車也能使用悠遊卡租借按時計費，甚至台灣正有新創公司慢慢在發展共享停車位的模式。於是，交通上漸漸可以不在乎天長地久，只在乎曾經擁有，這正是所謂「共享經濟」的概念，不但省下買車、保養的費用，連停車場的費用都免了。

但是，這樣的概念在居住上可以嗎？首先，依據發展觀光條例規定，只要是以日或週提供住宿、休息並且收費，通通算是旅館業，必須領取登記證及專用標識，否則即為違法會遭取締開罰，時下各旅遊景點超夯的「日租套房」，有非常高的比例存在這個問題。

當然，只要租約在一個月以上就不算是「日租套房」，就不會違法，租屋其實也有許多好處，例如像換工作地點不會受房子的牽制，遇到不好的鄰居租約到期就可以搬走，甚至還可以一年換個房子，享受不同的裝潢跟視野。可是畢竟租屋也不全然都是美好的體驗，媒體上不時可見惡房東的新聞，房東還會挑剔房客的年齡，不准養寵物。

所以，認為租屋比較好而選擇一輩子租房子的人固然有，但也有人是因為房價太高不得已才選擇租屋的。如果想買房，可是碰到錢不夠的問題，有三個解決的方法：

一、父母親友借款：

跟銀行貸款有一定的成數限制，而且，一旦付不出貸款，銀行即會按照程序催收，甚至進入法拍的程序，跟父母、親友借款的好處是比較有商量的空間，當然，還是要保障親友的權益，所以同樣要約定利率並且設定抵押權，這樣才能提高親友願意借款的意願。

二、延長貸款期限：

過去房貸期間通常只有二十年，目前有銀行推出三十年房貸，甚至還有四十年房貸，將房貸期間拉長，每月負擔金額即會減少，相較於寬限期一過本息金額突然提高，抑或是信貸期間短且利息高，將貸款期限延長較無時間壓力，且期限內可依據自己經濟條件提早還款，節省利息，也是不錯的選擇。

三、先求有再求好：

買房子除了資金的問題，地點跟坪數的選擇也很重要，資金不夠，可以選房價比較便宜的地段，或者把坪數降低，總價自然會減少。日後等繳本息一段時間，如果收入增加，便可以換屋到更好的地段。畢竟房地產大漲小回的趨勢，先求有再求好以屋易屋，才不會因為貨幣貶值，跟房價越差越遠。

不想被房貸綁住，自由自在一輩子租屋，這是每個人不同的選擇，但如果是因為資金不足，其實還是有解決的辦法，量力而為，妥善規劃，就可以打拼一間屬於自己的房子！