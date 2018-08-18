特斯拉慘跌9%！馬斯克暴露服藥問題 傳證監會強化調查

在馬斯克一倍至情至性的哭訴後，特斯拉股價大跌回應。市場看到的可能不止是馬斯克多拚搏、空頭帶給他多少痛苦，還有他作為管理者給公司留下的隱患，以及監管壓力越來越大的現實。

在《紐約時報》8 月 17 日本周五報導公布的採訪中，特斯拉董事長兼 CEO 馬斯克還原了十天前發推文宣布考慮將特斯拉私有化的情景，聲淚俱下地回顧了過去所面臨的巨大壓力，以及他的工作對他個人身體狀況的影響。他認為，過去這一年是他職業生涯中面臨的「最艱難、最痛苦的一年」，很大程度上是因為特斯拉空頭。

然而，資本市場不相信眼淚。周五當天，特斯拉股價低開低走，盤中最低跌破 303.60 美元，跌幅最大達到 9.5%，最小跌幅也超過 2%，最終收跌 8.93%，收報 305.5 美元，收創 8 月 2 日以來新低，截至最近更新，盤後進一步下跌。

為何特斯拉股價大跌？

華爾街見聞注意到，上述紐約時報報導再次提及美國證監會（SEC）調查特斯拉的消息，稱 SEC 調查員對特斯拉的調查看來在迅速強化。消息人士稱，特斯拉最近收到了 SEC 的傳票。馬斯克和一些董事在準備，最快下周和 SEC 的官員會面。

華爾街見聞昨日文章就提到，英國《金融時報》和華爾街日報的報導均稱，在馬斯克本月發出考慮特斯拉私有化的 Twitter 帖子之後，SEC 正在跟進調查馬斯克是否藉此推升股價、擊退特斯拉股價的做空者。特斯拉是美股當前最熱門的做空對象。

而且，上述紐約時報報導暴露了馬斯克服藥幫助睡眠的習慣，提到馬斯克在採訪中承認自己經常靠吃安眠藥安必恩幫助緩解失眠。一些特斯拉的董事擔心，有時他服這種藥非但沒有讓他入睡，還造成他深更半夜在 Twitter 上發帖。另外，一些董事還知道，馬斯克有時服用製造愉悅感的娛樂性藥物。

CNBC 新聞主持人 Jim Cramer 本周五在 Twitter 評論稱，馬斯克接受的這次採訪帶來「毀滅性的」影響。「對馬斯克來說，現在最安全的就是休病假。」

『新聞來源／華爾街見聞』