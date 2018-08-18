上海報業集團與中國移動上海公司簽署戰略合作協議

為進一步以領先的信息化技術助力上海主流媒體轉型發展，促進新聞媒體與通信行業長期的、多領域、多層次的合作，上海報業集團與中國移動上海公司於8月17日共同簽署戰略合作協議，建立戰略合作夥伴關系，上海報業集團領導與中國移動上海公司領導共同見證簽約，簽訂《戰略合作協議》。

根據協議，雙方將共同構建長期戰略合作關系，建立緊密合作機制，在新聞宣傳、品牌傳播、業務拓展、技術創新應用等領域發揮各自優勢、整合雙方資源，促進共同發展。上海報業集團將借助上海移動先進的網絡技術和服務能力，全面提升全集團信息化管理能力；上海移動將從合作中吸收更為豐富多元的傳播經驗。雙方的強強聯手，共同探索新技術融合運用，為服務民生提供了更為廣闊的平台，上海報業集團將借助5G技術開啟媒體報道形式的新篇章；上海移動也將通過新型媒體平台將“提速降費、為民服務”等企業惠民利民的舉措傳遞到千家萬戶。同時，雙方繼續推進《上海手機報》“一城一報”項目，共同將其打造成代表上海新媒體的一張名片。雙方領導均表示，期待以戰略合作協議為指引，優勢互補、合作共贏，共同為響應上海打響“四大品牌”，建設全球領先的國際化大都市做出積極貢獻。

上海報業集團由原解放日報報業集團、文匯新民聯合報業集團合並重組而成。集團匯集了中國歷史悠久、影響深遠的三張大報《解放日報》、《文匯報》、《新民晚報》，擁有澎湃、界面兩大現象級新媒體產品，以及網站、客戶端、微博、微信公眾號、手機報等近10種新媒體形態，267個端口，穩定覆蓋用戶超過3.2億，連續三年在國內報刊出版集團中總體經濟規模排名第一。

中國移動是全球網絡規模、客戶規模最大、市值排名領先的電信運營企業。中國移動上海公司是中國移動下屬全資子公司，長期服務於上海地區經濟發展，提供行業領先的通信服務，擁有超過2500萬的個人客戶，150萬家庭客戶、10萬家政企客戶，超過2800萬物聯網客戶。中國移動上海公司為個人、家庭、政府、企業等客戶提供移動信息化整體解決方案，在上海的城市信息化建設中正發揮著主力軍作用。

來源：界面

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