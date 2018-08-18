財報顯示 GPU領先優勢下滑 輝達跌破250美元大關

輝達 (NVDA-US) 周四美股盤後公布了截至 7 月 29 日的 2019 財年第二季 (Q2) 財報。

2019 財年 Q2 公司營收超出市場預期，但 Q3 營收指引低於市場預期，Q2 公司營收年增率低於上季的 65.6%，公司給出 Q3 營收預估也低於分析師 33.4 億美元，通用會計準則下，純益年增率增 88.9%，雖仍保持高速成長，但是較上季的 145.4%，成長速度大幅下滑。

周五美股開盤後，輝達股價小幅下挫，截至發稿，跌逾 4%，跌破 250 美元。

從未來發展看，公司 GPU(圖形處理器) 的領先優勢可能正在減少，各個行業的需求確實持續推動 GPU 業務高速成長，但是 CEO 黃仁勳表示，現在英特爾、AMD 等競爭對手也加大 GPU 方面的投入力道，以 Google 為代表的企業已經研發出 TPU 等深度學習加速晶片，勢必會影響輝達數據中心業務發展。

財報中還有個小細節需要注意，占比並不大的數位貨幣挖礦業務大幅縮水；Q2 包括數位貨幣晶片在內的 OEM 和 IP 業務收入為 1.16 億美元，是唯一營收年增率負成長的應用，低於分析師預期的 1.88 億美元；Q1 公司 OEM 和 IP 方面營業收入為 3.87 億美元，年增率大增 148%，其中 75% 收入 (約 2.9 億美元) 和數位貨幣挖礦有關，公司曾預計，數位貨幣晶片產品營收將縮減至 1 億美元，而 Q2 實際營收僅為 1800 萬美元。

根據華爾街見聞分析，當前比特幣正處於今年第四波熊市中，在去年底快觸及 20000 美元的巔峰狀態之後，比特幣就一路走跌，沒有連續強勢反彈，這是負面信號，因此黃仁勳表示，之前挖礦業務給公司業績帶來「不正常的提升」，下半年，這塊市場可以忽略。受此消息影響，公司盤後收跌 4.62%，報 245.55 美元。

『新聞來源／華爾街見聞』