傳沃爾沃汽車計劃年底前上市 估值達到300億美元

8 月 16 日周四，英國《金融時報》援引知情人士表示，浙江吉利旗下沃爾沃汽車計劃於今年晚些時候 IPO，第一上市地點為斯德哥爾摩，之後將於香港進行二次上市。

針對這一消息，吉利汽車隨後回應騰訊《一線》稱，不予評論。

英國《金融時報》則表示，有潛在投資者稱，沃爾沃估值能夠達到 300 億美元。知情人士透露，這一數字符合沃爾沃的預期。目前，銀行方尚未接到正式開啟 IPO 之路的相關指示，但沃爾沃計劃於年底前完成上市。

上述媒體分析指出，沃爾沃在瑞典上市的 15% 股份將籌集 45 億美元資金，並使此次 IPO 成為自 2000 年電信集團 Telia 上市以來在瑞典證券交易所進行的規模最大 IPO。

在此之前，據第一財經，沃爾沃母公司吉利汽車 CFO 李東輝曾就 IPO 傳聞表示，在未收到沃爾沃董事會的意見前，吉利還未就此進行正面討論，而沃爾沃目前良好的盈利狀態也沒有上市的迫切性。

今年 5 月，據彭博社就曾援引知情人士的話說，沃爾沃將在今年在香港和瑞典上市，其估值在 160 億至 300 億美元之間。

相關人士還透露，沃爾沃汽車已經選擇花旗集團、高盛和摩根士丹利為 IPO 進行輔導。

但有分析師認為，300 億美元的數字並不現實。沃爾沃去年共售出 57 萬輛汽車，利潤率僅為 6.4%，較其高端競爭對手低 2% 至 3%。

為了改善這一狀況，沃爾沃曾在 6 月宣布新的財務和經營目標。

彭博社引述一份電郵聲明稱，預計全電動汽車將貢獻一半的年銷售額，無人駕駛汽車將佔其全部汽車銷量的三分之一。財務方面的目標則是創造「堪比其它高端汽車製造商的高端盈利能力」。

沃爾沃汽車於 1927 年在瑞典歌德堡成立，是北歐地區第一個汽車品牌。

1999 年福特汽車以 64.5 億美元收購沃爾沃集團旗下的乘用車部門沃爾沃汽車，並於 2008 年時減資 24 億美元。之後沃爾沃集團和沃爾沃汽車儘管共享品牌，但相互獨立。

2010 年，吉利從福特手中收購了沃爾沃汽車 100% 的股權。根據沃爾沃官網數據，目前，吉利在瑞典的公司擁有沃爾沃 99% 的股權，其餘的 1% 由一些瑞典機構投資者所有。

『新聞來源／華爾街見聞』