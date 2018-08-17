麥格理稱騰訊可逢低買入 英偉達、永輝超市披露財報

• 京東 CFO 黃宣德：銷量增長疲軟主要受促銷後季節性影響

周五，全天候科技提到，在財報發布後的分析師電話會議上，黃宣德表示，今年 6.18 促銷之後的季節性影響要比以前任何時候都強，但 8 月銷量已經開始恢復。京東投資的物流資產正在加快商業化步伐，這部分價值尚未體現在財務報表，預計京東今年和明年的利潤增長將呈現非線性趨勢。

• Facebook 捲入鴉片類藥物？股價大跌近 3%

華爾街見聞周五提到，美國疾控中心公布，2017 年美國有近 3 萬人死於服用鴉片類合成藥物，這讓 Facebook 陷入新醜聞，因為過量服用違禁藥品可致死，而 Facebook 恰恰助推了買家通過網路聯繫上這些藥品的經銷商。

財報速遞

• 永輝超市中報：營收增長但利潤下滑，能否成為中國商超 No.1？

8 月 17 日周五，永輝超市發布 2018 財年半年報。財報顯示上半年營收 343.97 億元，年增率增長 21.47%，持續擴張的門店數量和規模是主要原因。同時凈利潤率持續下滑，公司財報稱與持續引入的高端技術人才成本和股權激勵費用有關。

• 英偉達 Q2 財報：GPU 領先優勢或被削弱 數位貨幣業務大幅縮水

英偉達周四美股盤後公布了截至 7 月 29 日的 2019 財年第第二季財報。

2019 財年 Q2 公司營收超出市場預期，但 Q3 營收指引低於市場預期。Q2 公司營收年增率增速低於上個季度的 65.6%，並且環比下降 2.6%，公司給出 Q3 的營收指引也低於分析師 33.4 億美元的預期。通用會計準則下，凈利潤年增率增 88.9%，雖然仍保持較高增速，但是相較於上個季度的 145.4%，增速大幅下滑。

投研觀點

• 麥格理：騰訊可逢低買入 予「跑贏大市」評級

麥格理發表研究報告稱，騰訊第二季收入遜預期，但盈利仍勝符預期，主要因為有 Epic Games 的股權收入，同時預期年底前遊戲審批問題將可解決，盈利有望於今年下半年至明年復甦，故建議趁低價買入。

該行稱，第二季的收入和盈利增長是 3 年最慢，但預期最差時間已過去，而遊戲及支付業務監管上的影響將可望在下半年退卻，該行將騰訊目標價由 560 元降至 532 元，重申「跑贏大市」評級。

• 財報後股價穩定 多家機構維持京東評級

UBS 維持京東評級為買入，最新目標價為 38 美元。

野村維持京東評級為買入，最新目標價為 41 美元。

Key Banc 維持京東評級為增持，最新目標價為 43 美元。

Stifel Nicolaus 維持京東目標價為買入，最新目標價為 48 美元。

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