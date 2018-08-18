川普引發華爾街激辯：季報應不應該取消？

川普周五關於「取消公司季報」的發言，在美國企業中掀起了不小的風浪。

周五在參加一場商界會談時，川普諮詢各 CEO 有什麼辦法可以讓美國的經濟、就業更好。百事可樂 CEO Indra Nooyi 提出了取消季度報告的建議。

川普認為，取消季報、採用半年報制度，可以「獲得更多的靈活性、節省資金」。美國證監會已經證實將繼續研究上市公司的財報頻率。

美股上市公司必須每季披露業績，這是始於 1934 年證券交易法的要求。相比於相對長期的半年報，季報顯示的公司業績更容易受短期市場波動，或是其他因素的影響，因此對於希望爭取長期投資的公司來說，季報的短期盈利預期，會給上市公司帶來更大的達標壓力。

巴菲特和摩根大通 CEO 曾在一封公開信中批評季度盈利預期概念。季報也是特斯拉爭取私有化的原因之一，馬斯克曾稱，季度報告扭曲了公司決策的模式。

早在歐巴馬執政時期，前總統就提到了企業發布季報的壓力。當時歐巴馬稱，企業抱怨，感覺公司股價會被打壓，「成功企業」的定義也被迫要被壓縮到每一季。

「多數人同意，短期的報告會壓制長期戰略，因此影響長期投資和價值創造。百事可樂 CEO Indra Nooyi 在聲明中稱。「我的評論是在更廣泛的背景下提出的，包括歐洲與美國財報體系的統一。總之，所有的公司都需要平衡短期和長期的表現。」

2013 年以來，歐洲公司只需至少半年披露一次業績。截至去年第三季，英國富時 100 指數中只有 57 家公司還在揭露季報，通常是一些需要滿足股東要求的大型公司。不過，日本則推進企業由半年報轉向季報。

同樣參與了會談的貝萊德 CEO Larry Fink 則稱，人們都在討論是否需要更注重長期的企業表現，這讓他「感到鼓舞」。「不過，具體的政策還需要詳細的審查及討論。」

降低業績披露的頻率，可降低公司的成本，提振美國低迷的 IPO，並讓公司更加注重長期的發展前景。不過，華爾街對這提議觀點不一，反對者擔憂透明度下降，內幕交易機率可能會更大。

Hilton Capital Management 的 Dick Bove 就認為，取消季報是「一個可怕的想法」。Dick Bove 對彭博稱，投資者可獲得的資訊已經顯著減少，取消季報會進一步減少市場的透明度。

馬斯克（特斯拉 CEO）這樣的人希望所有人都能長遠地看問題，不過亞馬遜已經證明，可以在每季披露數字同時，保持長期思維。著名對沖基金經理 Druckenmiller 認為，季報和「目光短淺」沒有直接關係。

Druckenmiller 還提到，如果不能每個季度都獲得企業資訊，投資者會面臨更大的挑戰性，因為六個月的時間會有太多變化。但對於類似的反對觀點的辯駁認為，今時今日，社交媒體上的公司資訊泛濫，財報能帶來的增量資訊已經非常有限。

『新聞來源／華爾街見聞』