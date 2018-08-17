金融街威斯汀CMBS成功發行！創今年以來CMBS發行利率新低

近日，金融街威斯汀酒店資產支持專項計劃成功發行，優先級規模30億元，發行利率4.96%，創2018年以來CMBS發行利率新低。本單產品借款人為北京金融街投資（集團）有限公司，管理人和銷售機構由中信證券股份有限公司擔任。託管/監管銀行為中信銀行，保管銀行為招商銀行。

本項目是自2018年以來市場最低利率發行成功的CMBS項目，體現了中信證券雄厚實力，全場收到投資人報額88億，募集倍數2.93倍，最終利率4.96%。

1產品優勢

（一）核心商圈優質酒店

本項目位於北京市金融街區域核心位置，區位優勢顯著，週圍交通便利，商業辦公氛圍濃厚，大型高端購物中心、文化設施及生活服務機構一應俱全；

本項目客房及主輔公共空間配套設施功能齊全、舒適度高，裝修精緻、物業狀態良好，於2017年8月31日物業市場價值人民幣50.02億元，抵押率達60.6%。

（二）高端品牌成熟運營

本項目品牌為全球第一大酒店管理公司萬豪集團（2016年與喜達屋合併）旗下國際五星級商務酒店品牌“威斯汀；本項目於2006年開業，運營成熟、現金流穩定，歷史收入及入住率指標均居於北京市前列，2013年至2016年酒店及公寓平均入住率高達80.28%和75.10%；

本項目已成為業内高品質服務的標桿，為金融街區域提升地區價值、吸引海内外客商、創造區域形象做出了突出貢獻。

（三）增信措施完備

本產品安排了優先/次級分層、可分配現金流超額覆蓋、標的物業抵押擔保、標的物業運營收入應收賬款質押以及金融街集團及金昊房地產作為連帶債務人連帶清償責任等一係列增信措施，保障產品安全。

（四）高信用主體信用增級

本項目借款人/流動性支持機構金融街集團成立於1992年，是為北京市西城區國資委下屬的大型國有多元化投資企業，業務範圍涵蓋房地產、保險金融、文化教育等多個領域；

本項目借款人/流動性支持機構金融街集團成立於1992年，是為北京市西城區國資委下屬的大型國有多元化投資企業，業務範圍涵蓋房地產、保險金融、文化教育等多個領域。

2產品概述

（一）產品要素

（二）交易結構

（三）信用增級措施

1、優先級/次級分層

本專項計劃對資產支持證券進行優先級/次級分層，優先級和次級的安排降低了優先級資產支持證券的信用風險；次級資產支持證券將全部由金融街集團認購併持有且不得轉讓。

2、現金流超額覆蓋

專項計劃存續期間標的物業每年產生的可分配現金流對於優先級資產支持證券本金及預期收益兌付提供超額覆蓋。

3、標的物業抵押擔保

金昊房地產自願以其合法持有的標的物業的房屋所有權及其對應的土地使用權為借款人及連帶還款人在主合同項下的債務提供抵押擔保。

4、標的物業運營收入應收賬款質押

金昊房地產將其享有的標的物業自2017年9月1日（含該日）起至信託貸款清償完畢之日（不含該日）的標的物業運營收入作為質押財產質押給信託，為借款人及連帶還款人在信託貸款項下的還本付息義務提供質押擔保。

5、連帶債務人連帶清償責任

金融街集團、金昊房地產作為合同項下的連帶債務人，對合同項下信託貸款本息償還義務承擔連帶清償責任。貸款人有權要求金融街集團、金昊房地產任一還款人償還合同項下全部債務，直至合同項下全部債務清償完畢。

3威斯汀及金融街集團簡介

（一）威斯汀酒店簡介

威斯汀酒店是全球第一大酒店管理公司萬豪國際集團（2016年與喜達屋合併）旗下的明星品牌。萬豪集團有90年的發展歷史，目前擁有遍佈全世界122個國家和地區的超過6000家酒店和32個品牌，員工人數超過37萬名。2016年第四季度，萬豪收入同比增長47%達到54.6億美元，盈利也從上年同期的2.02億美元上升到2.44億美元。威斯汀酒店在整個萬豪集團中的運營情況和盈利情況都位列前茅，酒店數量也是最多的之一。有傑出的國際酒店管理能力，豐富的運營經驗和專業化的管理團隊以保證長期穩定、可觀的經營業績。

（二）金融街集團簡介

北京金融街投資（集團）有限公司成立於1992年，是大型國有多元化投資企業，業務範圍涵蓋政府重點工程、房地產開發、金融、物業經營與管理、文化、教育、醫療健康等產業，業務覆蓋北京、上海、天津、重慶等近20個省市。

金融街集團切實履行社會責任，穩步推進政府重點項目建設，主導建設了北京金融街、西單商業區、德勝科技園、天橋演藝區等西城區的核心功能區。其中，金融街齊聚一行三會、新三板市場、亞投行和大型金融機構、企業總部，成為具有國際影響力的金融中心區和國家金融管理中心。

金融街控股（股票代碼000402）是借款人市場化房地產業務的主體，通過房地產開發、產業聚集、城市功能的完善，促進經濟發展，提升區域價值，是中國商務地產領軍品牌。

金融街集團物業經營業態包括酒店、商場、寫字樓和公寓等，在一線城市核心區域擁有合計超過120萬平方米物業。物業管理方面，金融街物業管理公司榮獲多項國家和北京市授予的五星級物業服務稱號，目前物業管理面積超過1300萬平方米。金融街集團依託資源優勢，發展獨具特色的文旅產業，重點打造重慶磁器口巴蜀文化特色街區、廣東惠州海濱旅遊度假區、北京慕田峪長城旅遊度假區和浙江湖州南浔香草產業園。

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