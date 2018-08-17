設立強製生育基金，難道就能提高生育率？

鼓勵二胎！鼓勵二胎！眼看著日漸走低的新生兒出生率，眼看著中華民族的生育文化無法傳承，國家為這事兒也是操碎了心。

昨日，新華日報刊文《建議工資按比例繳生育基金 不生二胎退休後才能取》，文章除了提出全面放開生育、大力發展幼教產業和託幼服務、加強義務教育體係等老生常談的建議外，還亮出了一個讓大眾匪夷所思的觀點：設立生育基金製度。即通過強製規定，40歲以下人群每年以工資一定比例繳納生育基金併進入個人賬戶，待家庭在生育第二胎及以上時，可申請取出生育基金併領取生育補貼，用於補償婦女及其家庭在生育期中斷勞動而造成的短期收入損失。如未生育二孩，賬戶資金則待退休時再行取出。

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更有甚者，中國政法大學教授、中國養老金融50人論壇核心成員胡繼晔認為，未來不僅可以設立生育基金製度來鼓勵生育，還要對丁克家庭徵收“社會撫養稅”。

且不論這些觀點是否違背基本人性，單就強製生育這一條明顯是枉顧當下養育成本極高的事實，睜眼說瞎話。

半年工資養不起孩子一個暑假？

前幾日，一篇《我半年工資，養不起一個暑假里的孩子》的文章在微信朋友圈刷屏，因為揭示當下昂貴的教育成本而引起眾多家長的共鳴。文章中，孩子的母親給即將進入小學六年級的女兒媛媛報了一大堆暑假班，包括11個培訓班和2個夏令營，共計花費5.7萬元，相當於她大半年的工資。可能文中所說的11個興趣班有點誇張，但也不乏真實存在。縱觀我們週邊，那一個父母不是給孩子報4,5個興趣班。就拿北京來說，興趣班普遍費用在一年2萬左右，一年需要8-10萬，對工薪階級而言，這絕對是一筆巨額費用。2018年北京月平均工資8567元，粗略計算一個三口之家年收入大約20萬，興趣班支出則要佔到約50%，佔到家庭收入的一般甚至以上，這還不包括孩子的吃喝玩樂，衣食住行，醫療等費用。這樣看來，用半年工資養一個孩子確實吃力。可能有人會說現在的父母太過焦慮，完全可以不給孩子上興趣班啊，但現在的情形就是如此，誰又願意讓自己的孩子輸在起跑線上？不僅僅大城市如此，中小城市也是如此，教育成本已經成為一個家庭的最大負擔，從出生起的奶粉到幼兒園，再到中學、大學，估計每個有孩子的家庭都估算過這筆費用。

更殘酷的是，在養育孩子的同時，很多家庭還要背負高額房貸壓力。

教育之外，房貸壓力難堪重負

除卻教育成本，房貸壓力也是眾多家庭不敢生育二孩的主要原因。過去十年，我國房價上漲速度可謂雄冠全球。以北京為例，2008年1月平均房價為12479元/㎡，2018年1 月為62957元/㎡，10年時間上漲了5倍。但我們要知道，2018年的房地產已經有所降溫，併非歷史高位。僅以62957元/㎡計算，購買一套60平米的小房子就需要近400萬，這對一個年收入20萬的家庭而言，房子幾乎成了可望不可及的事情。即便對另外一些收入可觀的家庭而言，也需要通過求助銀行來完成擁有一套房的夢想，在首付3成120萬後，剩餘280萬按揭30年貸款，每月月供高達近15000元，已遠遠超過一個普通工薪階層所能承受的範圍。

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在高房價主導下，我國家庭負債更是與日俱增。據研究報告《警惕家庭債務危機及其可能引發的係統性金融風險》（下稱《報告》）顯示，截至2017年中國家庭債務佔GDP的比重為48%，已經遠遠超過其他發展中國家；與可支配收入相比，家庭債務已經高到讓人大跌眼鏡，二者比率達107.2%，已超過美國當前水平，更是逼近美國金融危機前峰值。如果算上隱匿在民間的其他借貸，可以說很多中國家庭早已是入不敷出。

曾幾何時，多子多福不僅僅是老祖宗的希冀，也是我們每一個人的夢想，但今天的我們，一邊是房奴，一邊是孩奴，二孩隻能是留在心中的一個夢想。

作者：董虹

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