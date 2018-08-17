〈艾美特法說〉調體質改善生產效益 下半年毛利率挑戰18% 全年營收拚持平

艾美特 - KY(1626-TW) 今 (17) 日舉辦業績說明會，董事長兼集團總經理史瑞斌首度出席，強調下半年雖是淡季，但在持續調整經營體質、提高生產效益下，希望毛利率表現可優於去年同期，挑戰 18%，但因仍處於調整期，今年營收約與去年持平，目標明年轉盈。

艾美特第 2 季受惠於電風扇熱銷，推升營運轉盈，合併營收 38.03 億元，毛利率 12.39%，營益率轉正為 1.12%，稅後純益 0.47 億元，每股純益 0.38 元；累計上半年合併營收 65.63 億元，毛利率 16%，營業利益 0.33 億元，稅後虧損 0.1 億元，每股虧損 0.07 元。

艾美特第 2 季中國銷售年增 32%，歐美年增 23%，東北亞年減 47%；以營收比重來看，中國占 70%，東北亞及歐美分別占 15%；產品比重部分，電扇占 60%、電暖器 30%，其他小家電 10%；艾美特指出，1 年電扇銷售量約 1400-1600 萬台，電暖器約 700-800 萬台。

史瑞斌坦言，上半年業績表現不理想，在生產效率上更是面臨考驗，每年的生產旺季是在農曆年後才開始，但今年過完年後人員回流的情況是歷年最惡劣，約有 2 周的生產效率損失；下半年環境愈來愈競爭，加上人員效率和競爭對手的競爭，將是非常困難，會從自身改善提升競爭力做起，下半年整體方向，希望優於去年同期。

他表示，下半年本來就是產業淡季，將會進行人力調整、部門整合及費用改善，目標在下半年營運可望優去年同期，毛利率挑戰回升至 18% 左右，預估今年全年營收可望維持去年水準；不過，全年轉盈仍有難度，目標在經過 2 年的調整後，明年可以轉盈。