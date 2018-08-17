金可-KY搶攻陸彩片隱形眼鏡市場 下半年營收看增2成

金可 - KY (8406-TW) 今 (17) 日舉辦法說會，上半年受到匯損影響，稅後純益 3.98 億元，年減 28.47%，每股純益 4.3 元，不過營收年增 2 成以上，超乎市場預期。法人評估，金可 - KY 下半年營收有望延續上半年力道，占全年比重約是 6 成，金可 - KY 奠基現有品牌持續擴產，未來將能持續搶攻中國大陸彩片隱形市場。

法人評估，金可 - KY 今年上下半年營收比重為 4 比 6 ，下半年營運動能看增；金可 - KY 強攻彩片隱形眼鏡市場，調整產品組合的效應，將在 2019 年下半年開始發酵，2020 年全年毛利率有望重回 60% 以上水準。

金可 - KY 第 2 季營收為 18.21 億元，季增 11.41%、年增 40.57%，毛利率 53.43%，季增 0.43 個百分點、年增 1.86 個百分點，營益率 20.73%，季增 3 個百分點、年增 3.45 個百分點，稅後純益 1.37 億元，季減 47.51%、年減 18.28%，每股純益 1.48 元。

累計金可 - KY 上半年營收為 34.55 億元，年增 20.35%，毛利率 53.23%，年增 3.55 個百分點，營益率 19.34%，年減 1.03 個百分點。

金可 - KY 彩片隱形眼鏡占營收超過 5 成，毛利率較一般藍片隱形眼鏡高出 10 個百分點，今年上半年如果撇除匯損因素，毛利率跟淨利率較去年同期都呈現正成長，金可 - KY 認為，匯率曝險無法避免，未來將加強本業收益，努力彌補匯損。

金可 - KY 代工業務約占營收 10% 以內，雖然接到國際客戶大單，不過金可 - KY 指出，耕耘自有品牌仍是業務重點，產線以優先供應品牌需求為主，代工業務占比不會大幅提升。

金可 - KY 表示，由於彩片隱形眼鏡市場供不應求，今年分別在中國及台灣增加 3 至 4 條產線，預計到年底產能滿載可達 3.8 億片，雖然持續看好中國大陸彩片隱形眼鏡市場，不過今年第 4 季才會評估未來是否持續擴產，未來仍會以台灣為擴產重點。