統盟啟動買回1.5萬張庫藏股大掃貨 4天來執行率已達78%

統盟電子 (5480-TW) 在今年 4 月創下 4 個交易日買齊 1 萬張庫藏股並完成註銷的紀錄，如今又再度改寫刷新，統盟電子最新一波啟動的執行的買回庫藏股措施，自 8 月 14 日進場執行的 4 個交易日至今天，已完成買回 1.16 萬張，執行率已達 78.4%。

統盟電子已執行買回的 1.16 萬張庫藏股，約占統盟股權比例的 6.22%，平均每股買回價格約 13.85 元，今天的統盟電子收盤價報 13.75 元，依統盟今天收盤價計算，該公司執行買回庫藏股後，股價漲幅達 11.78%。

上櫃 PCB 廠統盟電子為志超 (8213-TW) 集團旗下的成員，該公司上半年稅後純益 8959 萬元，年增幅 1.1 倍，每股純益 0.46 元，統盟截至第 2 季底止每股淨值達 20.5 元，統盟董事會並決議進場買回 1.5 萬張庫藏股，自 14 日開始執行以來已買回 1.16 萬張。

統盟今年 4 月創下 4 個交易日買齊 1 萬張庫藏股並完成註銷的紀錄，8 月 13 日統盟董事會又有新動作，決議 10 月 12 日前在每股 18.9 元以下，進場買回 1.5 萬張庫藏股，將用於註銷股本。

統盟第 2 季營收為 15.45 億元，毛利率為 9.14%，季增 0.4 個百分點，年增 1 個百分點，稅後純益為 5584 萬元，季增 65.4%，年增 10.07 倍，每股純益為 0.29 元；累計 1-6 月營收 29.46 億元，毛利率 8.95%，年減 0.42 個百分點，稅後純益 8959 萬元，年增幅達到 1.1 倍，每股純益 0.46 元

統盟電子 7 月營收以 5.83 億元創 20 個月來新高，月增 8.99%，年增 5.27%，累計 1-7 月營收 35.28 億元，年增 5.85%，統盟主管指出，下半年進入市場需求旺季，營收可望繼續上攀。統盟電子目前生產基地在中國大陸的江蘇無錫，主要生產 NB 板及 TFT LCD 光電板。