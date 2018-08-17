三星助攻 智原先進製程獲突破 Q3營收可望大增25%到30%

受惠於加密貨幣挖礦運算 ASIC 量產出貨，加上獲得三星的加持，IC 設計服務業者智原 (3035) 本季 NRE 相關營收可望再創新高，法人圈傳其第三季營收可望大幅季增 25～30%。智原先前在晶圓代工部分，主要仰賴聯電 (2303) 支援，但聯電在先進製程端的發展，不如台積電(2330)、三星等龍頭廠，連帶也讓包括智原等協力廠商，在 14 奈米、16 奈米，甚至 10 奈米端的接單與發展，處處受限。



有鑑於此，智原轉向尋求三星的協助，順利的在先進製程部分，與三星建立晶圓代工合作夥伴關係，一舉打開 14 奈米及 10 奈米的 NRE 接案及 ASIC 量產市場大門，此舉對智原後續的營運發展將有明顯的幫助。



智原更曾提及，下半年 NRE 案逐步轉成 ASIC 量產的貢獻可期，更能幫助智原營運漸入佳境；而智原第三季受惠於加密貨幣挖礦運算 ASIC 量產出貨，加上 NRE 營收可望再創新高，法人圈估計，智原本季營收季增率將高達 25～30%。