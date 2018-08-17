輝達新電競GPU將上市 傳訂價將較前代高20-30% 微星首受惠 H2看旺

輝達 (nVIDIA) 公告財報，上季營收獲利優於預期，但本季的財測則低於預期。不過，因未如預期的原因在於虛擬貨幣需求不振，在仍看好電競商機之下，法人認為已躍升電競一哥的微星 (2377) 將受惠最深，本季與第四季營運將持續升溫。法人指出，目前 9 系列與 10 系列電競 GPU 的產品單價約有 20-30% 的漲幅，不過，新一代的 GPU 價格預估也會較前一代的價格高出 20-30%，因此，在新舊品價差仍有空間之下，板卡業者對上季偏高的顯卡庫存並沒有出現不計價出清的狀況，相對維繫了業者毛利率。



而隨著新款 GPU 預估將在 8 月底推出，9 月上市，法人預估本季有新舊機種交替現象的微星，本季業績將溫和上漲，單季營收有機會上探 300 億元大關，EPS 估逾 2.2 元，第四季營收則可望突破 320 億元，再創歷史新高紀錄，單季 EPS 則將達 2.6 元，同創歷史新高。



微星預計下週三 (22 日) 除息 4.5 元，法人看好該公司快則今年、慢則明年獲利將衝破一個股本，目前股價本益比以此評估不到 10 倍偏低，因此週五 (17 日) 股價開低後急拉翻紅，盤中一度大漲 4% 或 4 元，來到 103.5 元價位，終場收在 100.5 元，上漲 1.01% 或 1 元。