統盟啟動1.5萬張庫藏股大掃貨 股價爆量10倍鎖漲停

統盟電子 (5480-TW) 上半年稅後純益 8959 萬元，年增幅 1.1 倍，每股純益 0.46 元，統盟至第 2 季底止每股淨值達 20.5 元，董事會並決議進場買回 1.5 萬張庫藏股，激勵今日統盟股價爆量鎖漲停，法人指出，依過去統盟買庫藏股的方式，今日股價漲停不排除與公司「掃貨」有關。

統盟今日成交量暴增到 4200 張，是昨日的 10 倍以上，也創今年 4 月以來的單日最大成交量。

統盟今年 4 月創下 4 個交易日買齊 1 萬張庫藏股並完成註銷的紀錄，昨日統盟董事會又有新動作，決議 10 月 12 日前在每股 18.9 元以下，進場買回 1.5 萬張庫藏股，將用於註銷股本。

統盟第 2 季營收為 15.45 億元，毛利率為 9.14%，季增 0.4 個百分點，年增 1 個百分點，稅後純並為 5584 萬元，季增 65.4%，年增 10.07 倍，每股純益為 0.29 元；累計 1-6 月營收 29.46 億元，毛利率 8.95%，年減 0.42 個百分點，稅後純益 8959 萬元，年增幅達到 1.1 倍，每股純益 0.46 元

統盟目前生產基地在中國大陸的江蘇無錫，主要生產 NB 板及 TFT LCD 光電板。