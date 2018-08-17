〈中元內需概念股〉遠百小金雞愛買業績已增1成 Q3淡季獲利可期

量販零售最大檔期中元節即將到來，遠百 (2903-TW) 旗下連鎖量販通路愛買業績大進補，第一波業績已較去年成長達 10%，且平均客單提高 5%，愛買說明，在成功搶下中元採購早鳥商機後，更看好接近中元節的第二波業績表現，此次更加碼 4 天單筆滿 2000 享 9 折活動，推升業績可期。

愛買上半年挹注遠百近 6000 萬元的獲利，年增近 70%，顯示量販零售業景氣並不差，也是遠百獲利小金雞之一。

進入第 3 季後，儘管處在百貨傳統淡季，不過，隨著量販零售的年度大檔到來，將挹注另一波成長動能。

愛買說明，繼前 2 波全日 9 折優惠活動提升 10% 業績後，由於中元節腳步接近，本周末全天營業時段和下周四至五 (8/23-24) 再加碼，推 HAPPY GO 會員獨享單筆付款滿 2000 元享 9 折優惠 (折扣金額以現金抵用券回饋)。

同時，愛買針對中元最熱賣的品類加碼回饋，如泡麵、麵條 DM 商品單筆滿 288 元送 30 元現金折價券，而包裝米、指定油品單筆滿 249 元送 25 元回購券。

愛買進一步指出，隨著行動支付日益盛行，今年中元行動支付獨家聯手 LINE Pay、FriDay 錢包推出回饋方案有助推升業績成長，目前已帶動使用率從過去的 0.02% 提高至 9%。

遠百上半年合併營收達 182.1 億元，年減 4.34%，其中，第 2 季單季合併營收僅 88.6 億元，年減 5.23%，創 6 年來單季低點，不過，隨著營業成本控管有成，上半年毛利率增加 1.89 個百分點至 52.89%，再加上轉投資事業體挹注，上半年稅後純益 5.77 億元，年增 60%，每股純益 (EPS)0.41 元。