求職旺季將至 家樂福、愛買釋百名職缺 儲幹35K起

時序將進入社會新鮮人求職旺季，連鎖量販通路業者開始搶人才大作戰，家樂福全台將展開儲備幹部與基層人員招募計畫，共釋出 200 個職缺，儲備幹部月薪 35000 元，升任課長後月薪至少 38000 元，而遠百 (2903-TW) 旗下愛買也宣布釋出超過百名職缺，其中，生鮮儲備幹部正式培訓任職後，月薪至少 38000 元。

家樂福全台總店數達 116 家，主要是積極發展超市店型「便利購」，為因應深入社區和多元化的經營模式，此次大舉進行全台儲備幹部和基層人員招募計畫，預計將招募 200 名員工，以生鮮、雜貨、家用五金、家電、紡織、收銀客服和安全管理等儲備幹部的管理人才為主。

家樂福表示，提供儲備幹部前 6 個月完善的專業培訓計畫，月薪 35000 元，儲備幹部最快半年升任課長，而課長月薪 38000 元起跳，並享有完整的升遷機制和福利。

愛買也不落人後指出，目前已提供超過百個職缺，包括生鮮儲備幹部、商品採購、行銷專才和各店收銀等，其中，生鮮儲備幹部正式培訓任職後起薪同樣至少 38000 元。

另外，為因應暑期和中元大檔消費旺季，家樂福釋出多達 1500 個工讀職缺，時薪 142 元起，優於政府制定的 140 元。