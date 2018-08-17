財政部第二波稅改方案 有望新增長照扣除額

針對第二波所得稅改方案，財政部長蘇建榮今 (17) 日表示，因應高齡化趨勢以及政府推動長照，稅改增列長照扣除額，各界已有共識；另，薪資所得核實減除部分，包括交通費及差旅費等，較有可能納入。

蘇建榮今日率領各財政部所屬單位首長召開媒體座談會，針對外界關注的第二波所得稅改方案，他指出，目前許多立法委員均有提出扣除額相關看法，而對於薪資所得特別扣除額部分，財政部會以合理性和直接性原則審慎評估，相關法案預計 9 月底、10 月初送到行政院審議，盼明年實施、後年申報綜所稅時適用。

針對外界關注的相關扣除額部份，蘇建榮表示，因應政府推動長照政策，此次稅改增加長照扣除額項目已有共識，不過，考量需求和公平性，未來長照扣除額該如何訂，還需要通盤研議，且配合國家長照政策來訂定。

另薪資所得核實減除方面，他指出，學者在公聽會中所提出可減除項目，都會納入通盤考量，而認列原則包括直接負擔和合理性等，目前看來，交通費以及差旅費等，較有共識列入可減除項目。

此外，對於海外所得簡化認定方案，蘇建榮表示，海外資金匯回需要再全盤考量，其中包括租稅公平、經濟發展、管理的有效性，以及洗錢防制等，目前國內金融機構存放款差額高達 10 兆元，若海外資金再匯回，國內市場是否能承受得住，都需要考量，目前跟各部會研商中。