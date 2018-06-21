〈遠百股東會〉台灣確定再開3家店 中國今年拚轉盈

遠百 (2903-TW) 今 (21) 日召開股東常會，董事長徐旭東指出，「百貨這個行業不能夠停頓」，會持續展店，其中，愛買台中水湳店年底開出，信義遠百將於明年開幕，2020 年會開出竹北購物中心，屆時全台遠東百貨店數增為 12 家，營業面積增 30%；而在中國，力拚今年 6 個店點轉盈，也將伺機選擇適當的地點展店。

中國零售業競爭相當激烈，對此，徐旭東仍抱持著拓展目標強調「中國當然要開店，但算盤要打得更精，地點是最重要的考量，並密切關注商圈轉移」，反而他對於東南亞的展店可能性相對保守，強調東南也也很競爭。

至於台灣市場，徐旭東指出，即將推出的 A13 信義遠百如何呈現是一大挑戰， 盡量採取照顧全客層方式，會加入電影院。

另外，他也談到，台灣的數位支付發展的確是相對慢，約有 6 成的交易必須以現金支付，還有很多努力的空間；但他強調，台灣的消費力還是足夠，不至於受到年金改革影響太大。

遠百總經理徐雪芳表示，除了遠東百貨，愛買量販店經重新盤點門市調整營運體質後，獲利有效提升，預計 12 月將再開出全新營運據點台中水湳店；而整體來看，將加強擴展線上購物、提升 APP 使用和行動支付等新的功能，目標提供全通路商場的便利模式，下半年將於遠百 APP 新增線上兌換優惠劵新功能。