港股開盤漲223點 大摩下調港股目標至25900點

港股跌跌不休，今 (17) 早，摩根士丹利決定把港股恒生指數目標下調 5% 至 25900 點，把國企指數目標下調 7% 至 9990 點。今日開盤，恒指上漲 223 點，或 + 0.82%，報 27323 點。

圖：新浪財經

昨 (16) 日恒指一度失守 27000 點，騰訊 (0700-HK) 尾盤跌幅收窄，恒指跌幅也減少至 223 點，報 27100 點，雖力守 27000 點大關，但仍是 1 年的低點，成交量增至港幣 1248 億元。港股連跌 5 天，累跌逾 1500 點，「北水」繼續流走，滬深股通合計流出逾 38 億元，當中單是騰訊流走逾 14.5 億元。

中國商務部副部長應邀訪美，市場憧憬中美貿易戰可能有轉機，惟國指仍跌 55 點，報 10479 點。

昨晚美股開盤後急彈，盤中漲 347 點；港股 ADR 指數亦回升，反彈 213 點。港股夜期尾盤上漲 190 點，高水 134 點。在美上市的恒指成份股普遍回升，騰訊折合報 332.59 元，較港收盤價升 2.1%；匯控 (0005-HK) 亦漲 1.1%，中移動 (0941-HK) 漲 0.1%。

中國金洋資產管理董事總經理郭家耀表示，影響港股整體走勢因素包括騰訊業績差過市場預期，令市況悲觀、中美貿易局勢發展、人民幣弱勢持續、美元強勢，大量資金買入美元避險等；如恒指要扭轉局勢，以上因素必須要有改善，短期內港股 26800 點有支撐，28000 點阻力大。

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，技術走勢上，恒指月線圖已跌破上升趨勢，弱勢已形成，相信 50 日線跌破 250 日線的「終極死亡交叉」，威力會逐漸顯現。

港股短期跌勢過急，不排除短線會出現反彈浪。但沈振盈指，反彈的主要動力，來自淡友平倉而出現的「冚倉盤」，即使反彈，升至 27800 至 28000 點前已會面對龐大阻力，除非外圍有大型利多消息，否則港股仍會續探底。

港股跌勢似乎看不到盡頭，連摩根士丹利也看空。今 (17) 日最新消息，摩根士丹利把恒生指數目標下調 5% 至 25900 點，國企指數目標下調 7% 至 9990 點；大摩同時也把日本東證指數目標下調 2% 至 1610 點。