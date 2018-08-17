聯想PC市佔率重返全球首位 多家大行喊買 股價上演慶祝行情

鉅亨網新聞中心 2018年8月17號12點20分

聯想集團 (0992-HK) 第一財季扭虧為盈，淨利潤超預期，個人電腦 (PC) 市佔率重回全球首位，股價今 (17) 日上演慶祝行情，早盤一度上漲 6.3%，截至發稿，報港幣 4.85 元，上漲 5.435%。

圖：新浪財經

聯想昨日公佈截至 6 月底止第一財季業績，期內扭虧為盈賺 7704.4 萬美元，高於市場預期的 6620 萬美元，每股基本盈利 0.65 美分；去年同期錄得虧損 7229 萬美元。期內，收入 119.13 億美元，年增 18.98%，創季度新高，連續第四季保持增長勢頭；毛利率按年升 0.1 百分點至 13.7%。

首季，聯想集團智慧設備業務錄得除稅前溢利 3.21 億美元，年增 1.7 倍，主要由於個人電腦和智慧設備業務季內盈利大幅提升，收入按年增長 14% 至 99.54 億美元。

根據 Gartner 的資料，聯想集團如今的 PC 全球市佔率已達到 21.9%，重回全球首位。排名前 2-5 名的廠商分別是惠普、戴爾、蘋果以及宏碁。

另一方面，在聯想 PC 業務中，商用 PC 領域增速明顯，其中大企業客戶增長達到 40%，而中小企業客戶增長也達到了 27%，商用 PC 占到了 PC 總出貨量的 63%。

併購一直是聯想擴大市佔率的重要手段之一。公開信息顯示，2005 年，聯想收購了 IBM 的 PC 業務，2011 年收購德國 Medion AG 和日本 NEC PC 業務，2017 年 11 月，聯想收購了富士通的 PC 業務。

值得注意的，富士通的部分業績此次納入了聯想的第一季報。不過，首席報行長楊元慶認為，聯想這次 PC 增長不是因為富士通的業績併入財報，不計入富士通，聯想第一財季的 PC 營收增幅超過 12%。

楊元慶相信 PC 的全球回暖會持續，表示現在的聯想不只是 PC 一個業務支撐，而是 PC、移動和資料中心 3 個核心業務都在發力，聯想有信心加速回到公司歷史最高點。

楊元慶表示，該公司此前陷入困境，其香港上市股票在今年 4 月創下 8 年半低點就是明證。但在那之後該股反彈 26%，今日進一步上漲。

多家大行唱好。中金上調目標價，由港幣 3.5 元上調至 5 元，評級由「賣出」調至「持有」。法巴將聯想目標價由港幣 4.1 元上調至 5.65 元，評級由「減持」調至「買入」。

里昂將其目標價由港幣 4.45 元升至 6.68 元，評級由「持有」調整至「買入」。交銀國際將聯想目標價由港幣 4.1 元上調 41.4% 至 5.8 元，評級由「中性」升至「買入」。