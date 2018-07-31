分析：港股今料現死亡交叉 大盤未見底 留意中國PMI數據

昨 (30) 日大盤缺乏進場氣氛，恒指 50 日線只差 4 點便跌穿 250 日線，臨近死亡交叉。分析認為，港股今 (31) 日即使大漲，仍難脫死亡交叉陰霾，留意今日中國 PMI 數據，大盤仍未見底。

資金續流出新經濟科網股，領跌的騰訊低見港幣 361.6 元，創今年以來低位，收報港幣 367.2 元，拖累恒指 43 點。其他科網股跟跌，舜宇光學 (2382-HK) 走低 1.88%，瑞聲科技 (2018-HK) 回落 0.59%。小米集團 (1810-HK) 穩定價格期結束，行使超額配股權，股價走低 1.9%。

除了本地投資者拋售新經濟股，科網龍頭阿里巴巴 (BABA-US) 的創辦人兼主席馬雲及副主席蔡崇信，亦加入減持行列，據美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，截至今年 7 月 18 日，馬雲於阿里巴巴的持股由上月 9 日的 7%，減持至 6.4%，相當於約 1111 萬股，以上周五 (24 日) 收盤價每股 189.42 美元計，套現約 21 億美元(約港幣 163.8 億元)。

蔡崇信的持股則由 2.5% 降至 2.3%，減持約 583 萬股，相當於約 11 億美元 (約港幣 85.8 億元)。至於軟銀集團和前身為雅虎的 Altaba，持股分別由 29.2% 和 15%，降至 28.8% 和 14.8%。

相反，資金有從新經濟流回舊經濟板塊現象，除創新高的恒生之外，本地地產股有資金追捧，逆市向好，信和置業 (0083-HK) 漲 1.66%，為表現最好藍籌股；新鴻基地產 (0016-HK) 微漲 0.98%；恒隆地產 (0101-HK) 漲 0.85%。

據報，大陸計畫投入更多資金用作基建開支，消息刺激水泥股，亞洲水泥 (中國)(0743-HK) 漲 3.37%，海螺水泥 (0914-HK) 升 3.16%，兩股股價均創 3 年新高。

碧桂園項目發生致命意外，為近 3 個月發生第三宗安全事故，上週五 (27 日) 宣布所有項目停工檢查，昨股價跌 7.47% 為表現最差藍籌。另市傳深圳加強樓市調控，其他內房亦做淡，雅居樂 (3383-HK) 跌 7%，龍湖 (0960-HK) 跌 4.39%。

事實上，早在上週四 (26 日)，市場就已估計，恒指最快本週二出現死亡交叉，昨日大盤確實已兵臨城下。香港《明報》引述第一上海首席策略師葉尚志表示，即使恒指今日大幅上升，50 日線亦勢將跌穿 250 日，看空信號發出，會帶來技術性賣壓。

今日將公布中國 PMI 數據，葉尚志提醒留意貿易戰對中國影響，會在未來數據中陸續反映，他認為港股仍未見底，整個階段調整要到 25000 點至 27500 點才會到底部。

至於資金從新經濟股轉戰傳統經濟股，《星島日報》援引中國金洋資產管理董事總經理郭家耀分析，資金換馬只是正常的板塊輪動。他認為，部分舊經濟股份的升幅只是短期內受惠於政策利多，而非源自企業自身的盈利增長，而新經濟股雖然估值偏高，但業績前景仍是優於舊經濟股份，他預期資金轉投舊經濟股份的情況不會持續太久，待騰訊公布了中期業績後，投資者仍會關注新經濟股。

至於短期內的大市表現，他認為市場未有太多利多因素，料恒指在 29000 點會遇較大賣壓，28000 點是支持位。

「新興市場之父」墨比爾斯 (Mark Mobius) 接受外電訪問時指，中國等地新興市場的股市下行壓力仍然存在，他早前曾預期新興市場的股市或會跌 30%，而現時已下挫 20% 左右。他說，美國科網股開始出現拋售情況，若新興市場以科網股為主，走勢更進一步受壓。