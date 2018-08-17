分手還是朋友！Nvidia喊話特斯拉：若AI晶片計畫不成功 歡迎回頭找我

特斯拉 (TSLA-US) 在本月初最新財報時重磅發言，自主研發的人工智慧晶片已取得成果，準備棄用 Nvidia 的晶片，而 Nvidia(NVDA-US) 在週四 (16 日) 發布第二季財報電話會議中也談到兩家公司合作的狀況。

Nvidia (NVDA-US) 週四 (16 日) 股價下跌 0.63%，來到每股 257.44 美元，受到挖礦機降溫、第 3 季財報預測不如預期，盤後股價暴跌 4.62%，來到 245.55 美元。

Nvidia 財報第三季展望不如預期，盤後股價暴跌 4.62%。

月初特斯拉執行長馬斯克表示，將停止依賴 Nvidia 晶片，明年將推出自主研發的人工智慧晶片，和現有的 Nvidia 晶片相比，自家推出的新晶片將有「重量級改善」，還具有向後兼容的功能，能用於舊款自駕車，為新舊產品帶來巨大的性能提升。

昨日 (16 日)Nvidia(NVDA-US) 發布第二季財報會議中，Nvidia 執行長黃仁勳回應兩家公司合作的現況與未來願景。黃仁勳表示，Nvidia 擁有完備可用的自動駕駛晶片，能協助特斯拉因應市場帶來的潛在威脅。

隨著 AI (人工智慧) 對未來自動駕駛發展影響更大，各有專長的兩家公司可能會發生衝突。

黃仁勳表示，早前特斯拉向我們請求幫助建造 Autopilot 電腦，用於自動駕駛汽車，我們使用三年前的 Pascal GPU 來協助打造，擁有ㄧ個安全的自動駕駛系統，需要更高的運算能力，這正是我們建造 Jetsen Xavier 的主因，Nvidia 的 Jetsen Xavier 自動化機器技術正在生產中，客戶對此感到極度振奮。

黃仁勳也溫馨喊話，打造 Xavier 並將其他軟體堆疊其上是非常困難的一件事，若特斯拉自主研發的 Autopilot 晶片計畫出問題，可以打電話給我，Nvidia 將非常樂意提供協助。

執行長馬斯克在 Nvidia 財報會議後推文回應。(翻攝：CNBC)

執行長馬斯克在 Nvidia 財報會議後推文回應：我向黃仁勳先生與 Nvidia 致上最高的敬意，Nvidia 創造了很棒的硬體。我們的硬體需求特殊並且需要和我們軟體緊密搭配。