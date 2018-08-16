〈新興市場入熊市〉銅價觸13個月新低 拖新興市場入熊市？

據《彭博社》報導，受到美中貿易戰、土耳其貨幣貶值和美元反彈影響，銅價和新興市場股市皆朝向熊市邁進，負面反饋循環讓兩者持續陷落。

週三 (15 日) 銅價跌至 13 個月以來的最低水平，原物料市場的股價接近五年來最低水平。

MSCI 新興市場指數基金，從 1 月份的峰值至今跌幅超過 19%。中國科技巨頭騰訊 (0700-HK) 慘淡的營收報告也加速了市場拋售。這些動蕩給投資者​​帶來了警訊，擔憂大宗商品和新興市場股票的負面循環又將開始。

從某種意義上說，大宗商品和股市同時下跌，標誌著 2014 年至 2016 年間投資環境的回歸。當時，中國和俄羅斯的市場動盪加劇了拋售潮，導致至少 26 個發展中國家進入熊市。近期銅價與新興市場股市連動性增加，正相關程度大增。

銅價與新興市場股市趨向正相關 (圖: 彭博社)

雖然大宗商品佔 MSCI 新興市場份額的不到 8%，但值得注意的是，它對原物料出口國像是俄羅斯、南非和巴西等非亞洲經濟體的重要性不容小覷。若排除 MSCI 指標中的中國及其鄰國，原物料價格實際上就是衡量股票和貨幣前景的最重要因素。

銅價和新興市場股皆入熊市 (圖: 彭博社)

根據國際銅業研究集團的數據，全球三大銅生產商皆來自新興國家。其中包含剛果、贊比亞、墨西哥、印尼、智利、秘魯和中國。

衡量新興市場貨幣的指標今年已下跌超過 5%，任何隨之而來的出口收益也都將被貿易緊張局勢和接落入近一年新的低彭博商品指數所抵消。