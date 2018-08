宏碁旗下宏星技術攻商用VR裝置 攜手英特爾、輝達、Epic Games推新品

宏碁 (2353) 旗下商用虛擬實境 (VR) 裝置廠宏星技術 (6681) 週三 (15 日) 發表全新 StarVR One 虛擬實境頭戴式顯示器,為商用與企業應用需求而量身打造。宏星指出,此為其與 Intel、NVIDIA 和 Epic Games 等業界重量級夥伴深度合作的成果。此 StarVR One 頭戴式顯示器在加拿大溫哥華的 2018 電腦圖形及互動科技展 (SIGGRAPH 2018) 首次亮相,涵蓋將近百分之百的人眼視野,透過關鍵的創新技術,重新定義虛擬實境。



宏星表示,StarVR One 搭載最先進的光學元件、專為 VR 優化的顯示面板、眼球追蹤技術以及可支援多元動作追蹤系統,為商用及企業客戶量身打造頂級的 VR 虛擬實境解決方案。



StarVR One 擁有寬廣的 210 度水平視角與 130 度的垂直視角,先進技術讓 StarVR One 可以提供接近百分之百的人眼視野。前所未有的廣闊視野能支援更新穎、更廣泛的用戶體驗,以及近似於人類眼角餘光的真實效果。宏星說,StarVR One 開啟更多可能性,包含支援要求高度精準的 VR 體驗,如駕駛或飛航模擬、或是在工程應用上能夠偵測設計瑕疵。