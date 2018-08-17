〈財報〉美百貨JCPenney業績不佳 股價跌26%至大蕭條的歷史新低

美國百貨公司 J.C.Penney (JCP-US) 股價週四 (16 日) 首次下跌至 2 美元以下。該公司認為在追逐千禧世代的買家後疏遠了核心的中年階層客戶，促使虧損大增，股價一度跌 26%。

該公司股價週四收盤下跌 26.67% 來到 1.76 美元，是自 1929 年大蕭條前一週上市以來的新低點。

JCPenney 股價日線趨勢圖

作為美國零售業的知名企業之一，JCP 卻在 5 年內換了 3 位首席執行長。在快速服飾及網路商城的時代裡，面對亞馬遜 (AMZN-US) 的衝擊該公司目前還未提出一個解方。

財務長 Jeffrey Davis 表示，該連鎖店通過改造時尚系列來追逐更年輕、更時尚的購物者，從而破壞了其傳統 45 歲以上的女性客戶群。在公布財報後提到，上架的商品可能忽略了此類客戶。

JCP 最新一季財報顯示：

營收下滑 7.5%，至 27.6 億美元，低於 28.6 億美元的預期。

每股純益 EPS 損失 -0.38 美元，損失高於預期的 -0.06 美元。

該公司表示，為了清理多餘的庫存，不僅要大幅折扣季節性商品還需要大幅折扣更新、更時尚的商品。大幅的折扣導致季度虧損超出預期，同時營收和同店銷售額也低於預期。

在降低庫存方面，JCP 預計目前庫存還得再降低 2.5 億美元的量。而在採購方面，需要增加合作關係來添增較優的商品組合。

GlobalData Retail 公司的 Neil Saunders 表示，對於庫存問題，Saunders 認為降低採購量不能解決問題。這種狀況顯示了 JCP 更廣泛的問題，也就是不知道自己的市場定位。

JCP 前執行長 Marvin Ellison 於 5 月突然離職加入家居裝飾連鎖店 Lowe's (LOW-US) 後，公司的問題因其領導層缺乏明確性而進一步加劇。該公司週四表示，已經鎖定了高素質的候選人來取代 Ellison，但尚未作出決定。

展望未來，JCP 預計今年每股虧損將在 -0.80 美元至 1 美元之間，較之前預測的 -0.07 美元至 0.13 美元虧損還糟。據了解，分析師目前預計全年利潤為 0.04 美元。