五大癥結 讓習近平與川普難以達成貿易協議

由川普總統對貿易赤字的喋喋不休，到中國國家主席習近平擔憂美國阻止中國崛起，諸多因素讓全球兩大經濟體的領袖好似格格不入。

外交官，企業主管與貿易代表紛紛尋求結束華盛頓與北京之間的貿易戰，然而五大癥結却總是橫亙其間。問題是，要解決任何一項癥結，都需要中國重新思考其發展模式。

1. 科技轉移

美國聲稱，由汽車業到航空業，中國要求外國企業加入合資企業，等同是強迫該企業與當地公司分享技術。川普總統便提到了此一智慧財產權擔憂。

中國否認這是強迫企業移轉技術，但聲稱合資企業條款的根本，就是要填補中國與西方國家的工業差距。

前商務部副部長魏建國說：「有時侯，技術移轉是企業之間以技術交換市場所做的安排。」

2. 工業產能過剩

在中國長期的經濟榮景中，與共產黨關係良好，且有公立銀行提供寬鬆資金，使得國營企業得以大幅擴張。由於經濟成長減緩，這些工業大廠消除過剩產能，速度緩慢，產品充斥全球市場，為海外工作帶來壓力。中國鋼過剩數量，超越了法國與德國去年的合計產能。

因國家安全理由，川普政府調高鋼鋁關稅，中國為主要目標之一。根據習近平的供應面結構改革計畫，中國近來一直紛紛消減產出。但如果此一行動快速實施，可能有大幅裁員風險，屆時可能引發共產黨不安。

3. 國營企業改革

中國國營企業仍持有約 40% 的國家工業資產，包括幾家全球最大的銀行。川普政府尋求的市場改革與私有化，中國並無胃口。

其實，讓國營企業大而且強壯，是習近平的擴大中國經濟影響力的重要部份，系列併購案正以獨佔企業取代國營寡頭企業。

4. 工業政策

習近平以系列重要政策，如 2025 中國製造，讓中國躍升至超強地位。這項計畫將補貼撥給 10 大關鍵工業，包括飛機，新能源汽車與生物科技。

美國商務部長羅斯形容這項計劃是對美國天才的一次攻擊，因為這讓中國企業對波音與英特爾等公司，更具有優勢。但中國官員認為，這是一種躍升的方式。

5. 雲端運算

網際網路讓共產黨控制中國近 14 億人的努力，遭遇挑戰。這讓習近平採取了嚴格的 "電腦主權" 制度，以更佳管理流入與流出國境的資訊。中國並禁止外國企業在中國擁有或運作資料中心，美國官員則要求取消這些限制。