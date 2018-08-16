電商服務新招 奇摩購物創新推電話購物、精品無卡分期

面對競爭激烈的電商市場，國內大型網購平台 YAHOO 奇摩購物今 (16) 日宣布，推出大型電商平台首創的電話購物服務，全力開展銀髮族消費商機，同時，為吸引更多年輕客群，則是擴大無卡分期服務範圍，除了成功推升手機、電腦和機車等高單價商品的銷量，再納入精品、高單價保養品品項。

奇摩購物中心統計發現，60 歲以上的銀髮族消費客單價較一般網購族群高，其中，精品銷售高出 1.5 倍、美妝高出 1.4 倍、保健產品超出 1.3 倍，且網購高峰落在上午 10 點至 11 點，與一般買家的消費型態均不同。

而奇摩購物中心日前積極推廣孝親熱齡頻道，與去年同期相比銷售已成長 23%，又以保健飲品、雞精、成人紙尿褲和進口品牌維他命成長最多。

然而，根據今年 4 月聯合信用卡中心資料顯示，60 歲以上族群購買比重僅占網購整體銷售 5.5%，但平均交易金額可達 6000 元是各年齡層最高，顯示消費潛在成長力相當龐大。

因此，奇摩購物中心看準銀髮族的購買需求，開發出電話購物，以協助不會操作網購的長者便利購物，目前已開放多達 10 萬種商品可透過電話購得，目前 24 小時客服專線約有 200 人，未來不排除持續依需求擴編。

另外，由於無卡分期平均客單價較一般消費高出 6.3 倍，奇摩購物持續強打無卡分期服務，除了消費電子、交通類商品，也將服務品項再升級納入精品、高單價保養品。