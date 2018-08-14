〈電商找尋藍海機會〉網家縮減虧損後 二大事業體將走出新營運方向

國內大型電商平台網家 (8044-TW) 甫公布第 2 季持續呈現虧損狀態，但虧損已較上季大幅縮減，其中，旗下商店街開始有效產生廣告收入，再加上露天拍賣第 2 季推出關鍵字廣告機器人代操服務，做出差異化和競爭力推升買氣，法人樂觀看待，隨著下半年網購旺季報到、旗下事業體調整營運體質，整體獲利表現將逐漸好轉。

網家第 2 季單季稅後虧損 3.23 億元，每股虧損 (EPS)2.75 元，連 4 季呈現虧損態勢，不過，虧損幅度已較上季每股虧 4.03 元明顯縮小，主要旗下行動賣場商店街行銷費用收斂。

商店街個人賣場第 2 季業務維持強勁成長，成交金額 (GMV) 衝上 150 億元，再創單季歷史新高， 商店街總經理蘇芸強調，將不再以身居台灣行動電商第一名為滿足，而是公司全力朝既定的海外 IPO 新創發展計劃進行。

商店街說明，放眼亞洲同性質行動電商，日本行動電商新星 Mercari 已於 6 月 19 日在日本 IPO，日前公布的第 1 季交易總金額為 267 億元，上市之後其公司市值已超過 7000 億日圓 (約新台幣 2000 億元)，以市場大小和發展規模及營運成果來看，個人賣場第 2 季 GMV 逼近 150 億元的成績，與市值已破 2000 億元的 Mercari 相比，後市發展值得期待。

另一方面，露天拍賣第 2 季推出關鍵字廣告機器人代操服務，結合大數據、AI 人工智慧和分眾推薦功能，使關鍵字廣告商品訂單大幅成長 70%，展望後市，露天將持續導入行動端個人化分析推薦系統，以維持平台優勢，也為集團增添成長動能。