鑫創Q2每股賺0.04元 估Q3營運可續加溫

IC 設計業者鑫創 (3259) 第二季每股淨利 0.04 元，展望後續，因 MEMS 麥克風出貨放量，預估第三季營收、毛利率與營業利益均會優於第二季。鑫創第二季財報，營收 1.9 億元，毛利率 35.67%，單季營業淨損 49.2 萬元，稅後獲利 322.9 萬元，單季每股淨利 0.04 元。與 2017 年同期相較，鑫創 2018 年第二季營收增加 60%；與前一季相較，2018 年第二季營收增加 44%。



鑫創表示，2018 年第二季整體營業收入較第一季為多，主因係第一季 NAND Flash 控制 IC 相關客戶需求增加所致；MEMS 麥克風方面，已開始出貨給知名品牌，依目前客戶新產品開案導入件數持續增加的狀況推估，下半年 MEMS 麥克風出貨量預期將較上半年增加。在單晶片麥克風之外，鑫創科技亦已開發出 MEMS 麥克風 ASIC+Sensor 方案，目前正在積極推廣中。