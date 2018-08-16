尖牙股光芒將退去？AI、自動駕駛或高風險題材也許能絕處逢生

尖牙股 (FAANG) 無疑是目前市場的主導力量。Facebook (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix(NFLX-US)、Apple (AAPL-US) 和 Google (GOOG-US) 占了 S&P 500 指數的 11% 以上，是五年前的兩倍。今年到目前為止，S&P 500 指數中大約一半的漲幅僅歸功於 FAANG。

尖牙股行情將開始下墜？

金融公司 Portfolio Management 總裁 Norman Levine 預期，除了膨脹的本益比，最終還是時間的問題，尖牙股的魅力會逐漸消失。

Levine 解釋，我們是有價值的投資者，尖牙股除了蘋果是價值股外，其他都是成長股，這些企業一直都在賺錢，但某些時候，這些個股的價值會被大幅高估。

近期最新財報中，FAANG 股票漲跌互現，Facebook 和 Netflix 獲利放緩而令投資人感到失望，而蘋果、亞馬遜和 Alphabet 靠著強勁的財報績效後股價大漲，尖牙股的光芒似乎有退色的跡象。

Levine 形容，就像 60-70 年代的亮麗 50(Nifty Fifty) 行情，90 年代至 21 世紀期間的網路股，回顧過去，這些過去叱吒風雲的市場領導公司都已經落沒，短期內投資者可以在科技股獲利，但長期來說，他們可能也不可能成為繼續領導未來。

Penn Financial Group 集團創始人 Matt McCall 表示，聰明的投資者不該局限於尖牙股。

AI、自動駕駛或加密貨幣

Penn Financial Groupjt 創始人兼總裁，同時也是著名的短線操盤術作家 Matt McCall 週三 (15 日) 接受 CNN 採訪時表示，AI 或自動駕駛汽車等利基領域將是科技的未來。

他偏好購買中小型股，提出了三支偏愛的股票，遠端醫療諮詢公司 Teladoc (TDOC-US)、基因編輯巨頭之一的 Intellia Therapeutics(NTLA-US），以及感測器和控制器公司 Sensata Technologies (ST-US),

McCall 認為逢低入場正是時候。(圖：AFP)

另外，即使目前加密貨幣價格持續下滑，McCall 正押注比特幣，認為逢低入場正是時候。

McCall 表示，必須成為這類型的投資者才能忍受價格的大起大落，12 月下旬，比特幣創下近 20000 美元的歷史新高，而今天比特幣徘徊在 6500 美元左右。

McCall 提到：「如果你正在考慮加密貨幣，或者你之前曾考慮加密貨幣，我認為這是一個很好的機會。我確實相信，區塊鏈加密技術將改變未來幾十年內各行各業的業務型態。」

備受爭議的個股 ─ 特斯拉

8 月 8 日開始，特斯拉執行長馬斯克在推特發文，也發出了全員內部信，宣布考慮要將特斯拉私有化。他表示資金已落實，準備以每股 420 美元的價格將特斯拉私有化。

由於執行長馬斯克 (Elon Musk) 在推特公布當日股票暴漲 11%，特斯拉股票成為許多賣空投資人的熱門題材。

McCall 認為，馬斯克 95% 有機會兌現他的承諾，無論特斯拉背後得金主到底是誰？無論是 420 美元、425 美元我都有可能購買該股來賺取利差。