FANG+指數進入修正領域 專家：快逃！尖牙股恐大跌30%至40%

紐約證券交易所 FANG + 指數週一 (30 日) 大跌至修正領域，顯示投資者對科技尖牙股的賭注相當脆弱。

紐約證券交易所 FANG + 指數包含臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 以及蘋果 (AAPL-US)、推特 (TWTR-US)、特斯拉 (TSLA-US)、Nvidia (NVDA-US)、阿里巴巴 (BABA-US)、百度 (BIDU-US)。

因應投資者自科技股撤資，該指數週一大跌 2.8%，已自 6 月 20 日記錄高點下降 10%，今年第二度踏入修正領域，根據 WSJ 市場數據集團，3 年前也曾發生過同樣的狀況。

今年 FANG 股漲幅一直飆升超過 S&P 500，但過去一個月，FANG 股一些股票和其他技術支柱 (如推特) 卻因為財報令人失望、財測轉謹慎而大跌，上週四臉書重挫，隔日換推特創下多年來最大單日跌幅。

臉書、推特週一持續大跌，前者跌幅 2.2%，後者 8%，拖累亞馬遜和 Alphabet 等其他股票走勢，原本這些企業在公布財報優於分析師預期後，股價走漲，週一亞馬遜跌 2.1%、Alphabet 下滑 1.8%。

Netflix 本月稍早公布訂閱人數令人失望，週一大跌 5.7%，整個 7 月跌幅達 14%。預計週二公布財報的蘋果，週一小跌 0.6%。

Charles Schwab 投資管理公司股票投資長 Omar Aguilar 認為，接下來 FAANG 各企業會接受更多檢視，「顯然科技股某些部分的估值有一點過頭了。」

近幾個月，許多投資者對社交媒體領域的企業越來越謹慎，其中一些企業出現用戶成長放緩、處理錯誤訊息以及監管機構干預和審查等問題。

例如，今年 3 月報導提到，臉書允許第三方公司不當接觸到數千萬用戶的數據，導致 NYSE FANG + 指數今年首度進入修正領域。

雖然一些投資者利用春季的回檔作為進場撿便宜的時機，篤定這些數據公司最終不會受到監管機構加強審查的衝擊，但其他不少投資者仍保持謹慎，尤其是在財報公布之後。

券商 WallachBeth Capital ETF 交易解決方案主管 Mohit Bajaj 表示，「臉書和推特的用戶減少，大眾擔心這會不會持續性趨勢，用戶逐漸移向其他通道，有鑑於這些科技股迄今上漲那麼久了，應該會出現獲利了結。」

Charles Schwab 分析師 Aguilar 認為投資者會多元化投資組合，科技業內一些特定領域，如電子商務和消費電子股今年下半年的表現可能會好一點。

隨著週一科技股繼續下跌，空軍也開始湧入，押注大型科技股會繼續下跌。

今年臉書、亞馬遜、蘋果、Netflix 和 Alphabet 的空軍虧了 81 億美元，但在短短 3 個交易日內，他們幾乎拉回了今年近一季的虧損額，根據 S3 Partners 預測分析部門常務董事 Ihor Dusaniwsky，截至週一下午，按市值計算利潤，他們僅 3 個交易日收回了約莫 9.21 億美元。

在蘋果公布財報前夕，投資時事通訊《The Bear Traps Report》創辦人 Larry McDonald 警告，投資人最好遠離 FAANG 股，因為他們有可能將下跌 30% 至 40%。

如果下跌 30%，蘋果和 Alphabet 今年將轉跌，臉書今年則已經處於負面，且目前股價已自 52 週高點下跌 20% 以上，即進入熊市。Netflix 接近熊市，但今年還勉強撐在正面領域，亞馬遜也會被推入熊市，但今年漲幅仍不小。

McDonald 認為這就是被動投資醞釀的風險，因為資金放置在市場權衡指數而非挑選個股，FAANG 股在許多熱門指數中佔了一大部分。

「過去 5 至 10 年約 6 兆美元進入被動管理，這些資金都流入 FAANG 股了。」

但看跌蘋果的 McDonald 算是異類，華爾街分析師多數仍看漲，Blue Line Futures 總裁 Bill Baruch 就是其一。

Baruch 上週五表示，「如果蘋果股價在 189 美元至 190.25 美元區間，可以買進，這是我認為投資者應進場且想進場的買點，接著到年底前，蘋果股價會逐漸走高。」

蘋果在過去 2 日遭拋售後，目前價位已經到 189.91 美元，進入 Baruch 設定的範圍了。