宏觀經濟專家：年底前半導體股恐邁入熊市 美光表現遜於市場

同路不同命！半導體股 AMD (AMD-US) 今年飆漲，短短 3 個月漲幅達 50%，但美光 (Micron)(MU-US) 的表現卻遜於大盤。

美光同期股價下跌 12% 之多，讓該股 2 年多來首次邁向季度股價下跌。一些市場分析師料定美光股價還會進一步下跌，甚至更廣泛的晶片產業都會走跌。

在廣泛科技股拋售潮中，美光擴大前一日跌幅週三再跌逾 5%。前一日美國 SEC 13F 文件顯示，對沖基金綠光資本 Q2 也大幅度削減美光持股。

「我們認為，半導體 ETF 從現在起到年底可能會下跌 20%，根本是吶喊式拋售，做空的回報非常正面，而因為一些宏觀經濟因素，做多的風險則相當高。」

TradingAnalysis.com 創辦人 Todd Gordon 認為，以技術角度來看，美光似乎準備下行。檢視美光回溯 2007 年的圖表，漲勢是顯而易見的，美光股價從一股 2 美元一路飆到今年 60 美元的價位。

Gordon 表示，「這是令人驚艷的漲勢，但也可以一併發現，這已經接近超買的狀態。更進一步來說，檢視美光每回走勢到上緣時，都會出現雙頂的現象，接著再跌回來，我認為現在發生的樣子就是再次顯示美光表現遜於市場。」

Gordon 也指出，相較於追蹤半導體的 SMH，美光股價的表現從來沒有重拾網路泡沫時代的高點。