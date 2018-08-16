美股盤中─中美貿易談判恢復 道瓊大漲近360點

美國股市週四中場大幅上漲，中美兩國貿易爭議解決希望重燃，提供了股市重大利多。投資人亦樂見 Walmart 財報強勁。

台北時間 23:39

道瓊工業平均指數上漲 356.35 點或 1.42% 至 25518.76。

Nasdaq 指數上漲 66.85 點或 0.87% 至 7840.97。

S&P 500 指數上漲 26.05 點或 0.92% 至 2844.42。

國家經濟委員會主管 Kudlow 向 CNBC 證實，中國與美國將於 8 月稍後，重新進行貿易談判，顯示全球兩個最大經濟體的貿易爭議可望獲得解決。

近來，美國與中國陷入貿易爭議，美國對中國進口商品提高關稅，中國亦對美國商品採取報復關稅。投資人擔憂貿易戰升高，將導致全球經濟下滑，並降低企業獲利。

分析師說，關稅可能是川普政府的策略，讓人來到談判桌，進行協商。希望能在期中選舉前，解決問顯。

Walmart 公布上季獲利強勁，美國營收創十年來最大升幅，其股價上漲 10%，為道瓊貢獻約 60 點漲幅。

思科公布獲利優於預期，其股價上漲 4.1%。

週三，美國股市則大幅下跌，土耳其經濟與金融情況的擔憂，為股市利空。

分析師說，並不擔憂週三的跌勢，投資人只是獲利了結。本財報季強勁，獲利成長優於預期。

美國今日公布上週初次申請失業金人數為 21.2 萬人，預估為 21.5 萬人。美國新屋開工為 116.8 萬棟，預估為 126 萬棟。