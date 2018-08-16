癮君子的第四條腿？三大啤酒廠計劃開發大麻產品

著名 Corona 啤酒母公司 Constellation Brands (STZ-US) 將入股加拿大大麻種植商 Canopy Growth (CGC-US)，投資金額約 40 億美元，未來將涉及大麻飲料和其他延伸產品，在這塊全球的「新興」市場上立足。

市場似乎不太買單，Constellation 股價下跌 6.09% 至 208.27 美元。同時，獲得堅強後盾的 Canopy 股價則大漲 30.42% 至 32.11 美元。

Canopy 股價日線趨勢圖

Constellation 目前於美國銷售的墨西哥啤酒品牌 Corona 和 Modelo 業績強勁。但美國整體啤酒消費量正在下降，而消費者近期較傾向於烈性酒和非酒精飲料。

對於啤酒、葡萄酒、和烈酒公司來說，大麻是「合乎邏輯的第 4 條腿」，使 Constellation 成為「完全情緒調節的投資組合」，首席執行長 Rob Sands 表示。他的家族通過超級股權目前控制著 Constellation。

在過去的一年裡，三大啤酒公司 Constellation、海尼根 (HEINY-US)、和 Molson Coors (TAP-US) 都已宣布加拿大或美國的大麻飲料開發計劃。

Constellation 週三表示將斥資 50.8 億加元 (38.8 億美元) 將其在 Canopy 的所有權增加至 38%。該交易使 Constellation 有權利再投資 34 億美元權益。

Canopy 在其最近一個財政年度的營收不到 6000 萬美元。Constellation 股價因此消息大跌，這筆交易也將增加 Constellation 已經過大的巨額債務。

加拿大的休閒大麻使用將於 10 月中旬合法化，預計 2019 年全部合法。獨立研究公司 Euromonitor International 估計，2018 年合法大麻的銷售總額將在加拿大達到 75 億美元，而美國將達 102 億美元。美國的娛樂性大麻目前於 9 個州合法。

Canopy 於 2013 年開始營業，在加拿大、德國、和捷克共和國銷售醫用大麻產品，包括乾花、油、和膠囊，並準備於 10 月在加拿大推出休閒大麻產品。

桑德斯說，自去年以來，Canopy 和 Constellation 一直在探索大麻飲料選擇，包括去酒精啤酒和蘇打水。

到目前為止，大麻與酒精的消費影響研究產生了相互矛盾的結果，但少數大型酒精製造商已開始投資，深怕落後競爭。

美國千禧一代也開始減少酒精，而飲酒時卻越來越多地選擇葡萄酒和烈酒。根據啤酒研究所的貿易機構，美國飲用者去年選擇啤酒的比例僅為 49.7%，低於 90 年代中期的 60.8%。

研究公司 Bernstein 發現，在大麻合法化之後的 4 個州內，啤酒平均消費量只增長了 0.9%。

相比之下，Cowen 分析師 Vivien Azer 表示，自 2009 年以來美國人均酒精消費量持續下降，但大麻使用率卻有所增加。然而，Cowen 對北美消費者的一項調查發現，超過 30% 的大麻消費者表示飲酒量減少。

(注意：美國聯邦政府把大麻視為毒品，所以消費者無法跨洲攜帶大麻、郵寄大麻、或帶上飛機等。同時，於加州購入大麻的消費者需滿 21 歲，並只能購入 1 盎司的量。)

(注意二：大麻在台灣為管制物品，也被視為毒品，屬違法禁品。製造、運輸、持有、販賣和使用者，都屬於違法。)