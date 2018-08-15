〈美股13F公布〉看走眼！綠光資本Q2減持蘋果、推特、美光 Einhorn：我錯了......

根據美國證交會週二公布的最新 13F 文件，億萬富翁、Greenlight Capital (GLRE-US) 基金經理投資人 David Einhorn 第二季減持了蘋果 (AAPL-US)、推特 (TWTR-US) 和美光 (MU-US) 等股票。

David Einhorn

對沖基金大佬 Einhorn 第二季減持蘋果 48.6 萬股或 77% 持股，也減持推特 901400 股或 36% 持股、美光 310 萬股或 92% 持股。

蘋果、推特和美光這三家科技巨擘今年股價均表現優於市場，今年至週一，蘋果漲幅 23.4%、推特 36.6%、美光 24.9%，而同時期 S&P 500 只有 5.6% 漲幅。

儘管如此，Greenlight 今年卻面臨艱困，上個月 Einhorn 甫承認旗下基金的表現遠遠遜於自己的預期。

Einhorn 在給投資者的信中表示，「過去三年，我們的成果遠比想像中糟糕，而股市卻一直是上升的牛市，現在市場告訴我們，我們錯了，幾乎是錯到底了。」

根據該信，Greenlight Capital 第二季下跌 5.4%，今年迄 6 月底跌幅 18.3%，遠遜於同期 S&P 500 +2.6% 之漲幅。