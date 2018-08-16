〈分析〉Fed有必要提前結束縮表 甚至祭QE4救市？

新興市場的動盪持續蔓延，尤其在美元強勢之下，脆弱的經濟體貨幣崩潰，土耳其、阿根廷只是最嚴重的兩個例子。多位專家認為，如果想到挽救當前的局面，最重要的關鍵是美國，更具體地說是聯準會。一家銀行甚至提議，聯準會不但不應升息，還該考慮明年重推 QE4。

美元荒帶來問題

早在今年 6 月，印度央行總裁 Urjit Patel 就曾呼籲，聯準會應該改變貨幣政策，現在的「緊貨幣、寬財政」政策，將造成美元荒。他警告，聯準會若不放慢縮表速度，全球美元計價債券市場勢必會爆發危機，帶來全球動盪。

土耳其成為最新的例子，但如果局勢不變，還會有更多的「土耳其」。南非萊利銀行 (Nedbank) 分析師 Neels Heyneke 和 Mehul Daya 就認為，全球美元流動性收緊，土耳其獲得了過高的關注，實際上會帶來全球新興市場的動盪。

希望聯準會政策調整的聲音愈來愈多。瑞信分析師、前美國財政部顧問 Zoltan Pozsar 週一發布報告，認為聯準會可能很快將面臨抉擇，是啟動隔夜回購協議，還是早於許多市場人士的預期停止縮減資產負債表。

逆回購已少被使用 (圖表取自 Zero Hedge)

縮表時間可能早於預期

他表示，在可行的方法用完之前，決策者多半不會選擇啟用新工具，這代表最可能的做法，就是提前結束縮表。加拿大皇家銀行的分析師上個月表示，縮表最早可能在 2019 年停止，高盛策略師 5 月份設想的結束時間，則是 2020 年 4 月前後。

Pozsar 強調，有必要反思聯準會的運作機制，當前已經由準備金過剩的環境，轉變為抵押品過剩的環境，相關的政策工具應該有所調整。

聯準會目前面臨的一個難題是，在實現政策正常化時，如何將隔夜聯邦基金利率控制在目標範圍內。問題就在短債的大量湧入，造成了回購市場上抵押品過剩，銀行準備金並不充裕，代表聯準會沒有太大的縮表空間。如果持續縮表，可能會重傷金融體系的流動性。

Pozsar 表示，如果準備金難以增加，那麼就必須早於許多市場參與者的預期結束縮表，才能避免問題。

QE4 的可能性

但與此同時，美國的核心通膨來到 2.4%，遠高於目標值，又代表收緊是必要的。這使聯準會陷入另一個困局—如何在不破壞市場情況下，進一步收緊貨幣政策。目前看來最方便的選擇是升息但減緩縮表，但這樣真的能解決問題嗎？

投行 BMO 資本分析師 Ian Lyngen 相信，聯準會最終別無選擇，只能在明年某個時候，開始擴大其資產負債表。

Fed 緊縮周期常出狀況 (圖表取自 Zero Hedge)

Lyngen 在給客戶的報告中指出，持續的資產負債表縮減只會產生負面影響，而且幾乎沒有任何積極影響。他的意見與 Pozsar 類似，聯準會必須控制縮表的傷害。

《Zero Hedge》報導指出，Lyngen 不但認為，縮表會在 2019 年提前停止，更提出「QE4」可能需要浮上檯面。「事實上，在停止縮表後不久，聯準會可能需要再次開始擴大資產負債表，以維持系統中相當大的超額準備金。」

對於市場來說，這預計會使國債價格上漲，並減輕近期因創紀錄發債所帶來的壓力。《Zero Hedge》猜測，加上川普本人不希望看到股市急跌，或許近期他就會設法在 Twitter 上放風聲，大談貨幣寬鬆了。