圖窮匕見：即使牧師被放 美國仍不會取消對土耳其的鋼鋁加稅

美國和土耳其此次關係急劇趨冷，導火線是一名在土耳其被押兩年的美國牧師。

最新消息顯示，即使土耳其當局讓步釋放這名牧師，美國與土耳其已經開啟的「經濟戰」也不會因此宣布結束。白宮發言人周三稱，美國沒有計劃取消對土耳其的高額鋼鋁進口關稅，如果涉恐牧師被釋放，美國方面可能取消對兩名土耳其高官的制裁。

美國目前對自土耳其進口的價值約 10 億美元鋼鐵和鋁，分別徵收 50% 和 20% 的關稅，此外還對兩名土耳其高官發起了制裁。土耳其方面也報復性地大幅提升自美進口的汽車、酒、煙草和大米的商品關稅。

白宮發言人桑德斯稱，土耳其的關稅是「令人遺憾」的，「是朝着錯誤方向邁出的一步」。

該名美國牧師於 2016 年 10 月被捕，土耳其方面認為該牧師涉嫌幫助兩個恐怖組織，其中一組織參與了 2016 年土耳其的一起未遂政變。川普政府強烈爭取這名福音派牧師釋放，也是希望藉此在 11 月的中期選舉中保住共和黨的保守派支持者。

卡塔爾周三承諾將向土耳其投資 150 億美元，來支持里拉。里拉對美元今年以來已經下跌了約 45%，不過，即使卡塔爾作為土耳其最親密的海灣地區盟友，在關鍵時候出售馳援，但該國亦沒有足夠的資金來讓土耳其免於金融危機。

當地時間 8 月 16 日，花旗、德銀和滙豐帶領的銀行組織，將與土耳其財長一同召開電話會議，穩定海外投資者的信心。這一會議據稱已經有 3000 人預約。

白宮發言人還提到，土耳其的經濟問題是「長期趨勢的一部分」，「這是它自己造成的，而非美國採取任何行動的結果。」不過，同為北約盟國，美國近期對土耳其的施壓，無疑是在其金融市場掀起風暴的主要原因。

儘管土耳其周三再度拒絕了釋放該牧師的要求，不過，土耳其同日宣布特赦被關押 14 個月的民權活動家 Taner Kilic，被認為是向美國方面的示好。

土耳其外長也在周三發表講話，釋放出一些和解信號，表示只要美方不再威脅土耳其，土耳其準備與美國開啟相關討論。