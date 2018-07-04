〈富邦財經論壇〉美國續升息和縮表 專家示警：投資人提防Q3股市回檔

富邦金 (2881-TW) 今 (4) 日舉行 2018 財經趨勢論壇年中場，富邦證券資深副總經理郭永宜表示，金融市場受到美國聯準會持續啟動縮表和升息因素影響，上半年呈現盤整震盪格局，估計下半年美國經濟可從貨幣政策、減稅效應及企業盈餘等面向觀察，此外，國際貿易衝突與地緣政治持續干擾市場，第 3 季投資人需特別小心，提防三至四個月的大修正。

郭永宜指出，貨幣政策方面，聯準會自 2015 年以來展開升息循環，至今已歷經七次升息，已達升息循環的七至八成，市場預估美國今年傾向將升息四次，今年下半年還會升息兩次，顯示市場資金將逐漸趨緊。

另一方面，投資人須密切留意聯準會的縮表計劃，金融海嘯前聯準會資產規模為 0.9 兆美元，去年縮表啓動前的資產規模已膨脹到 4.5 兆美元，即使經歷近半年的縮減，目前仍有 4.3 兆美元，若依照聯準會兩年後將降低至 2.8 兆美元的規劃，資金將從金融市場直接抽離，對股價比益比將造成莫大壓力。

郭永宜表示，今年上半年金融市場的資金投入不如去年熱絡，資金流向顯示投資人已提高戒心、趨於保守，而今年風險意識提升，受青睞的基金類型為分散式的基金，且對固定收益商品的需求明顯提高。

綜合上半年的金融市場趨勢，下半年該如何擬定投資策略，郭永宜建議，股市面臨修正壓力，不論是基金或 ETF，都應該秉持分散原則，避免重押單一主題，資產配置可納入海外債和特別股等固定收益商品，如美國大型電信類股或金融類股等，年收益率介於 4%~5%，優質的特別股也有 5%~6%。

不過，郭永宜說，特別股投資要留意挑選不會預扣 30% 稅額的標的，而擅長反向做空的投資人，可更進一步買進避險商品，選擇反向 ETF 或借券、融券，但留意持有反向 ETF 的時間不宜太長，否則避險成本將侵蝕資本利得，若操作得宜，還有機會在市場下跌過程中賺取獲利。